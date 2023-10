Gmail: presto sarà possibile reagire alle email con gli emoji

Buone notizie per gli utenti di Gmail: Google si sta preparando ad aggiungere una popolare funzione alla sua applicazione di posta elettronica: le reazioni tramite emoji. Questa funzione, già disponibile su applicazioni come Messenger, WhatsApp e Google Messages, potrebbe davvero rivoluzionare il funzionamento della casella di posta elettronica di Big G.

La funzione è stata individuata per la prima volta qualche settimana fa da The Tape Drive, dopo che è stato scoperto un codice nell’app Gmail per iOS che permetteva agli utenti di reagire alle email con un emoji. Ora però è noto che aspetto avranno queste nuove reazioni. È stato pubblicato un video che fa vedere da vicino questa novità.

Gli Emoji per rispondere alle email

Non appena la nuova opzione sarà disponibile, gli utenti vedranno uno smiley alla destra dell’email. Premendolo, apparirà un avviso che li informerà della possibilità di reagire rapidamente con un emoji. In concreto, gli utenti vedranno una barra specifica con 5 emoji predefinite e un pulsante “+”: premendo quest’ultimo appariranno tutte le emoji disponibili.

Quando si utilizza questa opzione, se anche l’altro utente utilizza l’applicazione, vedrà le reazioni in fondo al messaggio. In caso contrario, riceverà un’altra email che lo informerà delle reazioni con tutti i dettagli. Ci sono, tuttavia, dei limiti all’uso delle reazioni emoji in Gmail:

Se si ricevono e-mail tramite BCC, non sarà possibile rispondere con un’emoji;

Non sarà possibile rispondere con un’emoji a un messaggio criptato;

Non sarà possibile reagire con un’emoji a un gruppo numeroso, come ad esempio le email inviate a un gran numero di persone dalle aziende;

Non è possibile aggiungere più di 20 reazioni emoji a un messaggio;

Un’email può supportare un massimo di 50 reazioni uniche.

L’implementazione di questa nuova funzione potrebbe iniziare presto, probabilmente già questo mese di ottobre. Inizialmente saranno disponibili sulle app per Android e iOS. Non si sa se la versione web di Gmail sarà compatibile o meno con questa nuova funzione. Nel frattempo, sappiamo che Google si sta preparando a introdurre altre funzioni nella sua applicazione, tra cui “Seleziona tutto” su Android. Questa funzione permetterà agli utenti di scegliere in un colpo solo le email che si vogliono cancellare.