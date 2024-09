Gmail: spunta blu su Android e iOS per la verifica dei mittenti

A un anno di distanza dall’introduzione della spunta blu per il servizio di posta elettronica su web, Google ha deciso di implementare questa funzione di sicurezza anche nelle app Gmail per Android e iOS.

L’obiettivo è di aiutare gli utenti a identificare le email provenienti da fonti attendibili, per distinguerle da quelle inviate da potenziali truffatori. Il segno di spunta viene visualizzato accanto al nome del mittente, fornendo un’ulteriore garanzia di autenticità.

La spunta blu di Gmail su Android e iOS per verificare l’identità dei mittenti e visualizzare i loghi dei marchi

La spunta blu che compare accanto ad alcuni mittenti in Gmail fa parte di un sistema chiamato BIMI (Brand Indicators for Message Identification). Questo sistema consente di verificare l’autenticità e l’affidabilità del mittente attraverso una procedura di autenticazione gestita da terze parti.

In particolare, i proprietari di marchi registrati possono far certificare il proprio logo presso queste terze parti. Una volta ottenuta la certificazione, il logo verificato viene visualizzato come avatar accanto alle email inviate dall’azienda o organizzazione proprietaria del marchio.

In questo modo, la presenza della spunta blu e del logo certificato forniscono agli utenti Gmail un duplice livello di garanzia sull’identità del mittente e sulla credibilità del messaggio, diventando un’arma efficace contro il phishing.

Common Mark Certificate per una maggiore accessibilità

Consapevole del fatto che non tutti i mittenti sono in possesso di un marchio registrato, ma desiderano comunque dimostrare la propria legittimità ai destinatari, Gmail ha introdotto un nuovo tipo di certificato BIMI, denominato Common Mark Certificate (CMC).

Questo certificato consente a un numero più ampio di mittenti, che potrebbero non disporre del marchio registrato richiesto per un certificato di marchio verificato (VMC), di utilizzare comunque il sistema BIMI. I mittenti in possesso di un CMC potranno visualizzare gli avatar dei propri marchi in Gmail, ma senza il segno di spunta blu riservato ai titolari di VMC.

Quando sarà disponibile la spunta blu per le app Gmail per Android e iOS?

Il roll-out della spunta blu nelle app Gmail per Android e iOS è già iniziata e si prevede che saranno necessarie circa due settimane perché la funzione raggiunga tutti gli utenti. Questa novità sarà disponibile per tutti i clienti di Google Workspace e per gli utenti con account Google personali.