 Gmail aiuta a tracciare i pacchi con la nuova scheda Acquisti
Gmail lancia una nuova scheda Acquisti per monitorare ordini e spedizioni direttamente dalla casella di posta. La funzione è attiva in tutto il mondo.
Informatica App e Software
Gmail lancia una nuova scheda Acquisti per monitorare ordini e spedizioni direttamente dalla casella di posta. La funzione è attiva in tutto il mondo.

Google ha appena introdotto una novità che farà felici gli amanti dello shopping online: la nuova scheda “Acquisti” su Gmail. Questa sezione raccoglie automaticamente tutte le email legate agli ordini, spedizioni e conferme d’acquisto, per offrire una panoramica ordinata e aggiornata. Non solo gli ordini recenti, ma anche quelli passati, tutto in un unico spazio, senza dover cercare tra decine di messaggi.

Gmail avvisa se i pacchi sono in arrivo, la nuova scheda “Acquisti”

La funzione si basa sul sistema di tracciamento pacchi lanciato nel 2022, che permette di seguire lo stato delle consegne direttamente dalla casella di posta, senza dover aprire siti esterni o inserire codici di tracking. Gmail ora mostra in cima alla posta in arrivo i pacchi che arriveranno entro le 24 ore successive, così è possibile vedere subito quali consegne sono imminenti.

Perfetto per il periodo natalizio, quando, secondo PwC, il 39% della spesa per regali si concentra nei cinque giorni tra il Ringraziamento e il Cyber Monday.

Disponibile su mobile e web, per gli utenti Gmail di tutto il mondo

La nuova scheda “Acquisti” è già attiva su dispositivi mobili e desktop per chi ha un account Google personale.
Non serve installare nulla. Ma chi vuole attivare il tracciamento manualmente, può farlo dalle impostazioni dell’app.

Promozioni più rilevanti e gestione iscrizioni semplificata

Oltre alla scheda “Acquisti”, Gmail sta aggiornando anche la categoria “Promozioni“. Le email verranno ordinate in base alla rilevanza, con notifiche per offerte imminenti e sconti personalizzati. Inoltre, una nuova funzione permette di visualizzare tutte le iscrizioni attive e annullare quelle che non interessano più, con un solo clic (fantastico!).

Fonte: Google

Pubblicato il 12 set 2025

Tiziana Foglio
12 set 2025
