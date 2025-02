GNOME 47.4 si aggiorna con miglioramenti prestazionali e altro

Dopo l’annuncio della beta pubblica della versione 48, gli sviluppatori hanno anche rilasciato GNOME 47.4, l’ultimo aggiornamento per la precedente versione che apporta miglioramenti alle prestazioni, insieme alle classiche e periodiche correzioni bug.

GNOME 47.4: l’ultimo aggiornamento per la precedente versione

GNOME 47.4 velocizza innanzitutto l’eliminazione dei file batch e la ricerca ricorsiva attraverso il monitor per il montaggio del file manager Nautilus, aggiungendo il supporto per la sincronizzazione dei dispositivi su Mutter. Viene aggiornata l’app Text Editor alla versione 47.3, in modo da garantire che il contesto della ricerca venga eliminato correttamente, impendendo attività in background da parte delle schede dopo la chiusura.

La nuova versione include poi anche Mahjongg 47.2, un aggiornamento per il noto gioco di tessere, che in questa nuova versione corregge una regressione che rendeva le partite inconcludibili e irrisolvibili, con una difficoltà anomalmente difficile. Shell 47.4 corregge poi un problema che riguardava le finestre sovrapposte nella griglia dell’app al passaggio del mouse, migliorando al tempo stesso il supporto utente per l’avatar predefinito. Anche Online Accounts si aggiorna alla versione 3.53.1, con un supporto migliorato per OneDrive.

GNOME 47.4 aggiorna poi System Monitor alla versione 47.1, dove viene applicata una correzione per il pulsante “Cerca” e far in modo che questo sia attivo solo nella pagina Processi, sistemando anche la riattivazione dopo la sospensione, scritture su disco elevate durante il ridimensionamento delle finestre e perdite di memoria che si verificavano durante la creazione di grafici.

L’aggiornamento include poi Maps 47.4, con miglioramenti che interessano l’analisi degli URI geo e dei nomi delle località di partenza e arrivo, quando si effettua una ricerca in base all’orario di arrivo.

Il browser web Epiphany 47.3 di GNOME 47.4 corregge vari bug relativi allo scorrimento delle voci nella cronologia della barra degli indirizzi, nonché all’importazione dei segnalibri in formato HTML da Mozilla Firefox, oltre che problemi che sorgevano quando veniva aperta una pagina dalla cronologia e l’eliminazione di una web app con un apostrofo nel nome.

Infine, GNOME Control Center 47.4 rivede il pannello Regione in modo da informare correttamente il servizio “accountsservice” di tutte le lingue configurate, utilizzare un nome host statico negli URL e correggere una perdita di memoria.

Come al solito, le modifiche complete di GNOME 47.4 sono consultabili nella pagina dell’annuncio, mentre l’aggiornamento verrà distribuito nei repository di ogni distribuzione Linux che ne fa uso.