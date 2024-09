GNOME 47 Release Candidate è disponibile per i test pubblici

Il progetto GNOME ha rilasciato la nuova versione di sviluppo della prossima serie di ambienti desktop, GNOME 47 Release Candidate, per test pubblici. Tale versione introduce il supporto sperimentale del protocollo di gestione del colore nella finestra Mutter e nel gestore composito. Inoltre, aggiunge il supporto iniziale di sincronizzazione esplicita PipeWire ed espone la nuova API di retroilluminazione a gnome-settings-daemon. GNOME 47 RC corregge il trascinamento e rilascio tra i client X11 e Wayland. Inoltre, corregge il supporto EGLDevice, migliora il supporto per alcune macchine ibride che avevano problemi di blocco del cursore e corregge il trascinamento della finestra touch con il blocco del puntatore abilitato. Questa versione supporta l’archiviazione della modalità di layout del display nella configurazione del monitor. Risolve poi un problema con l’input del tablet nelle finestre massimizzate, consente ai client Xwayland di ridimensionarsi. Infine, migliora gli accessi tramite smartcard e non solo.

Per quanto riguarda le app di GNOME 47 Release Candidate, Nautilus 47 RC porta molte funzionalità al File Chooser. Queste includono l’implementazione di un menu “choices” del file chooser, la possibilità di trascinare elementi nel file chooser e il supporto per il menu in background. Inoltre, introduce anche la possibilità di scorrere verticalmente nella barra del percorso e il supporto per l’estrazione di file tar bzip2. La Release Candidate del browser web Epiphany 47 (GNOME Web) migliora l’installazione delle app web, l’importazione delle password CSV e non solo. GNOME Calendar 47 RC ora imposta un agente utente quando si richiedono server remoti per i file del calendario. Inoltre, migliora la convalida URL quando si aggiungono nuovi calendari. GNOME Control Center 47 RC (Impostazioni) migliora le prestazioni durante il caricamento degli sfondi nel pannello Aspetto e risolve un crash durante la gestione di autorizzazioni app non valide nel pannello App.

Tra le altre modifiche, GNOME Shell 47 RC utilizza rst2man per generare pagine man. GNOME Sudoku 47 RC ottiene il supporto per lo zoom con la rotellina del mouse e GNOME Remote Desktop 47 RC riduce l’utilizzo di risorse delle sessioni non autenticate. Oltre a ciò, GNOME Maps 47 RC ha ricevuto il supporto Transitous per il routing dei trasporti pubblici. Infine, GNOME Text Editor 47 RC utilizza libspelling per il controllo ortografico e attiva implicit-trailing-newline per impostazione predefinita. GNOME 47 Release Candidate introduce anche svariate correzioni di bug e traduzioni aggiornate. Per maggiori dettagli è possibile consultare il changelog completo sulla pagina dell’annuncio di rilascio. Per provare la versione RC basta scaricare l’immagine ISO GNOME OS 47 RC. Questa può essere installata su una macchina virtuale con supporto UEFI, come la versione GNOME Boxes da Flathub.