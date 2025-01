GNOME aggiorna il triplo buffering con alcune novità

Nonostante sia difficile poterlo vedere già su GNOME 48, il triplo buffering è una funzionalità attualmente in fase di sviluppo che è da poco stata aggiornata con alcune novità. Gli sviluppatori hanno infatti realizzato degli aggiornamenti per migliorare il supporto dynamic triple buffering per Mutter, in modo che possa funzionare anche su direct scan-out e con la frequenza d’aggiornamento variabile (VRR).

GNOME: miglioramenti al triplo buffering per Mutter

L’ingegnere Daniel van Vugt, che si occupa dello sviluppo dell’interfaccia desktop su Ubuntu e ha diretto per anni il lavoro per il triplo buffering su GNOME, si è anche occupato delle recenti patch, apportando la scorsa settimana delle correzioni al codice relativo al triplo buffering, per implementare delle migliorie generali. L’ingenere spiega in un aggiornamento di stato:

“Finalmente unificati i percorsi di codice di flipping/posting di direct scanout e composite rendering in modo che tutti i frame siano gestiti allo stesso modo. Il triplo buffering durante direct scanout è ora supportato e le due funzionalità non si inibiscono più a vicenda. Ciò significa anche che VRR (ancora sperimentale in Mutter) non inibisce più il triplo buffering.”

La scansione diretta su GNOME, permette ad esempio sui giochi e sui video a schermo intero o altri ambiti di funzionare con il buffering triplo, insieme alla frequenza di aggiornamento variabile. Nonostante i continui miglioramenti però, non sarà possibile vederlo per nella prossima versione dell’ambiente desktop, poiché lo sviluppo è già stato congelato.

Proprio GNOME 48 è già stato reso disponibile nella sua prima versione alpha anteprima, con novità che interessano molto l’interfaccia e i suoi elementi, quale l’OSD ora modificato per il collegamento delle cuffie, una sezione dedicata al “benessere digitale” dove viene riportato il tempo trascorso davanti lo schermo, oltre alle pause e la possibilità di impostare dei limiti. Viene poi migliorata la gestione del colore e molto altro che è possibile scoprire nel nostro articolo.