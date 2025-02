GNOME: nuova interfaccia utente e cambio font

Gli sviluppatori di GNOME hanno da poco annunciato una nuova interfaccia utente e un cambio del font predefinito in vista del rilascio della prossima versione. Il cambio di font rappresenterebbe un’inversione di tendenza che, tuttavia, non impatterà gli utenti Ubuntu.

GNOME: in arrivo una nuova interfaccia e un cambio di font

GNOME aveva già sperimentato il cambio di font lo scorso anno, quando stava per essere sviluppata la versione 47. Gli sviluppatori volevano sostituire il font Cantarell con il più popolare open source Inter, di tipo sans, utilizzato da Zorin OS. Tuttavia, questa modifica è poi stata annullata prima del rilascio per via di problemi con l’interfaccia, oltre che di compatibilità.

Gli sviluppatori vogliono tuttavia riprovarci con la prossima versione, ma con un font diverso, ovvero una versione modificata di Inter, vale a dire Adwaita Sans. Oltre a ciò, dovrebbe venire aggiunto anche un nuovo font monospaziato denominato Adwaita Mono, una versione modificata di Iosevka, per sostituire Source Code Pro.

GNOME 48, in attesa per l’uscita nel mese di aprile, verrà incluso anche su Ubuntu 25.04, la prossima versione della distribuzione Linux che però, a differenza delle altre, personalizza il font utilizzandone uno proprio. Questa scelta si tratta quindi di qualcosa che non interesserà gli utenti del sistema operativo di Canonical, che preinstalla anche varie patch ed estensioni GNOME Shell.

Tuttavia, per chi vuole, è comunque possibile su Ubuntu avere il font nativo dell’ambiente desktop poiché le modifiche potrebbero essere incluse negli archivi Plucky. Chiunque volesse quindi sostituire Ubuntu Mono con Adwaita Mono potrà quindi riuscirsi senza alcun problema.

Per quanto riguarda Ubuntu 25.04, nel frattempo, oltre a includere la nuova versione dell’ambiente desktop, le maggiori novità riguardano un nuovo lettore PDF denominato Papers, che va a sostituire Evince di cui rappresenta la diretta evoluzione, con funzionalità avanzate e molto altro approfondito nel nostro articolo.