GoDaddy: sconti fino al 76% su tutti i domini

GoDaddy è una piattaforma statunitense particolarmente diffusa e apprezzata tanto che, allo stato attuale, conta più di 20 milioni di clienti. A livello pratico, si tratta del provider di domini con più utenti al mondo.

D'altro canto, la qualità dei servizi e l'assistenza all'avanguardia rendono questo servizio particolarmente appetibile, tanto da chi sta per aprire il proprio primo blog tanto all'azienda che cerca un hosting per il proprio eCommerce.

Lo stesso sito dell'azienda offre un motore di ricerca, attraverso cui è possibile individuare i nomi domini ancora liberi e dunque acquistare quello più adatto alla propria attività.

Al di là dei servizi standard di GoDaddy però, ciò che ha catturato particolarmente l'attenzione degli internauti sono le offerte. Acquistare un dominio si questa piattaforma in questi giorni infatti risulta molto conveniente: si parla del 76% di sconto rispetto ai costi di listino.

GoDaddy: che si tratti di blog personale o eCommerce, la piattaforma offre prezzi super scontati per il tuo dominio

Al di là di quello che è lo sconto, GoDaddy offre anche standard qualitativi piuttosto elevati. Non si parla solo dell'acquisto di un nome dominio ma anche di:

trasferimento da un altro hosting

da un altro hosting aste per la compravendita

servizio per individuare il proprietario di un dominio, ovvero Whois

DNS premium.

A livello pratico poi, chiunque sceglie GoDaddy come hosting per il proprio sito oltre che per il dominio, può avere numerosi strumenti al proprio servizio. Sotto questo punto di vista si spazia da un Web Builder che permette la costruzione semplificata di un sito fino a varie opzione di hosting (anche specifiche per il CMS WordPress).

Per quanto riguarda l'hosting poi, va detto che vi sono svariate opzioni che permettono di ottenere, con un rapporto qualità-prezzo vantaggioso, l'ambiente ideale per sviluppare la propria attività online.

In tal senso però, acquistare un dominio rappresenta il primo passo verso il successo. Con GoDaddy è possibile spendere meno di 6 euro per il primo anno. Dando uno sguardo ad altri servizi simili, è facile comprendere come si tratti di un prezzo davvero vantaggioso.