Golfo del Messico su Google Maps con un'estensione per Chrome

Uno dei primi ordini esecutivi firmati da Donald Trump, subito dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, è quello che ha portato a ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d’America. Una dimostrazione di forza per il tycoon, la cui conseguenza diretta è stata un ulteriore inasprimento dei rapporti già tesi con il paese confinante. Google Maps è tra i servizi che hanno già deciso di adeguarsi, ribattezzando l’area nella versione della piattaforma accessibile dagli Stati Uniti. Lo stesso hanno fatto, tra gli altri, Apple Maps e Bing Maps.

L’estensione Chrome che riabilita il Golfo del Messico

Come si può immaginare, la decisione ha fatto storcere il naso a molti. Per questo motivo, qualcuno ha pensato di pubblicare un’estensione per Chrome che di fatto ripristina il vecchio nome. Si chiama “Restore the Gulf of Mexico” ed è disponibile per il download attraverso lo store ufficiale del browser. Il risultato è quello visibile nello screenshot qui sotto. L’autore avvisa che, in seguito all’installazione, potrebbe essere necessario riavviare il software alcune volte per svuotare la cache.

La volontà di recepire senza batter ciglio la modifica, implementandola in tempi brevi nelle proprie piattaforme, è stata interpretata da molti come una sorta di dimostrazione concreta della condiscendenza che le Big Tech sembrano pronte a dimostrare nei confronti di Donald Trump.

Il rapporto tra il neoeletto presidente e i principali esponenti del mondo online è ancora tutto da decifrare. Trump si è più volte scontrato, in passato, con i loro numeri uno. L’aver portato nella propria amministrazione un volto noto come Elon Musk, mettendolo a capo del dipartimento DOGE, potrebbe avere conseguenze dirette anche su questo fronte.

Tornando a Google Maps e al Golfo del Messico, va specificato che l’area è stata per il momento ribattezzata Golfo d’America solo per gli utenti che si collegano negli Stati Uniti.