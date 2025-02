Google blocca le recensioni sul Golfo d'America

In seguito all’ordine esecutivo firmato da Donald Trump, Google ha cambiato il nome del Golfo del Messico su Maps. Ora gli utenti statunitensi leggono Golfo d’America, mentre quelli messicani vedranno il nome precedente. Nel resto del mondo sono visibili entrambi i nomi. La decisione (seguita anche da Apple e Microsoft) ha innescato una valanga di proteste che ha costretto l’azienda di Mountain View a disattivare le recensioni.

Associated Press fuori dalla Casa Bianca

Le norme relative ai contenuti generati dagli utenti su Google Maps prevedono limitazioni di pubblicazione se i contenuti sono non utili, dannosi o fuori tema. Possono essere parziali o totali e a breve o lungo termine. La disattivazione delle recensioni sul Golfo d’America (Golfo del Messico) è stata implementata in tutto il mondo.

Nella sezione Recensioni su app mobile e web si può leggere “La pubblicazione è attualmente disattivata“. Cliccando/toccando sul link Dettagli viene mostrato questo avviso:

In questo caso, la limitazione sarà a breve termine perché molti utenti hanno scritto recensioni non pertinenti (off-topic). Google ha inoltre eliminato centinaia di recensioni con una stella. Ora quella più recente è stata pubblicata un mese fa. Le critiche alla scelta di Google di cambiare il nome del Golfo del Messico sono visibili anche su Play Store e App Store. Molti utenti hanno protestato con recensioni di una stella.

La Associated Press (AP) aveva comunicato a fine gennaio che, essendo un’agenzia di stampa internazionale, continuerà ad usare il nome precedente (Golfo del Messico). La Casa Bianca ha quindi impedito ai giornalisti di AP di accedere allo Studio Ovale.

Ai reporter di Associated Press è stato impedito di partecipare alla conferenza stampa con Donald Trump e Narendra Modi (Primo Ministro dell’India). Secondo Julie Pace (vice presidente e direttore esecutivo) si tratta di una chiara violazione del Primo Emendamento.

Il Vice Capo di Gabinetto della Casa Bianca (Taylor Budowich) ha scritto su X che ignorare il cambio di nome è disinformazione. Giornalisti e fotografi di Associated Press conserveranno le credenziali di accesso alla Casa Bianca, ma non potranno entrare nello Studio Ovale o salire sull’Air Force One.