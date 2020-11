Troppe informazioni all’interno delle SERP? Le pagine dei risultati mostrate da Google dopo l’invio di una query sono troppo complesse e generano confusione? È sufficiente un’estensione per riportare il motore di ricerca alle sue origini, allo stile pulito e minimalista di un tempo, quello del 1998: si chiama Simple Search ed è disponibile per il download gratuito su Chrome e Firefox.

Simple Search riporta Google alla semplicità del 1998

L’obiettivo dichiarato dell’add-on è quello di rendere facilmente comprensibile agli utenti quanto nel corso del tempo il gruppo di Mountain View abbia apportato modifiche al layout con l’obiettivo di direzionare sempre più l’attenzione verso i propri servizi, a ogni interazione. Di seguito uno screenshot che mostra in che modo viene mostrata l’interfaccia classica di bigG, racchiusa in un box in sovrimpressione che è possibile chiudere in ogni momento con un semplice click sulla “X” in alto a destra.

Lo sviluppatore è The Markup, redazione che opera senza finalità di lucro per “investigare come le istituzioni di potere impiegano la tecnologia per cambiare la società”.