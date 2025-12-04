Il 2025 su Google: Lucio Corsi in Italia, Gemini nel mondo

Le tradizioni sono tradizioni e come tali vanno rispettate. Lo sa bene Google, che puntuale come la prima neve a bassa quota in questo periodo ha pubblicato la classifica dei termini più cercati nel 2025 sul motore di ricerca. Dalle query che abbiamo digitato, anche quest’anno, emerge chiara e netta l’importanza ancora attribuita dal nostro paese al Festival di Sanremo.

Le Top 10 delle ricerche in Italia

Diamo uno sguardo di seguito alle Top 10 condivise da bigG e riguardanti esclusivamente l’Italia. Abbiamo scoperto Lucio Corsi e la sua musica, cercato il significato di Si na pret , come si fanno i biscotti Squid Game e informazioni sulla guerra a Gaza.

Personaggi

Lucio Corsi Olly Lorenzo Musetti Bianca Balti Jasmine Paolini Marcella Bella Serena Brancale Cecilia Sala Achille Lauro Brunori Sas

Addii

Papa Francesco Pippo Baudo Eleonora Giorgi Giorgio Armani Charlie Kirk Diogo Jota Ozzy Osbourne Robert Redford Alvaro Vitali Gemelle Kessler

Serie TV

Monster: La storia di Ed Gein Squid Game Adolescence M Il figlio del secolo Il Gattopardo Ginny e Georgia L’estate nei tuoi occhi Il mostro di Firenze ACAB – La Serie Tutto quello che ho

Film

Conclave Nosferatu Anora Follemente Dragon Trainer The Brutalist Io sono la fine del mondo Thunderbolts Mickey 17 Superman

Cantanti

Lucio Corsi Olly Marcella Bella Serena Brancale Achille Lauro Brunori Sas Tony Effe Gianni Bella Joan Thiele Massimo Ranieri

Ricette

Casatiello napoletano Colomba pasquale Uova alla Jova Chiacchiere Crumbl cookies Biscotti Squid Game Biscotti di Pasqua Torta pasqualina Castagnole Salame di cioccolato

Come vestirsi

Come vestirsi a Pasqua? Come vestirsi a una prima comunione? Come vestirsi per un matrimonio? Come vestirsi a Carnevale? Come vestirsi per andare sulla neve? Come vestirsi in primavera? Come vestirsi a Londra a marzo? Come vestirsi a un funerale? Come vestirsi a 50 anni per sembrare più giovani? Come vestirsi per la MOC?

Perché?

Perché Israele ha attaccato l’Iran? Perché Leone XIV? Perché Olly non va all’Eurovision? Perché Trump ha attaccato l’Iran? Perché The Couple chiude? Perché Los Angeles brucia? Perché Israele attacca Gaza? Perché Sarkozy è in carcere? Perché Cecilia Sala è stata arrestata? Perché Tiktok chiude in America?

Cosa significa?

Cosa significa Parafilia? Cosa significa separazione delle carriere? Cosa significa ipovedente? Cosa significa Agostiniano? Cosa significa ACAB? Cosa significa ‘Si na pret’? Cosa significa Cubiculario? Cosa significa Amarcord? Cosa significa Bed rotting? Cosa significa ‘Dazi Trump’?

Testo

Volevo essere un duro Balorda nostalgia Crêuza de mä Incoscienti giovani Battito La cura per me Quando sarai piccola Cuoricini Bella stronza L’albero delle noci

Come si fa?

Come si fa il porridge? Come si fa la tanatoprassi? Come si fa il vacuum addominale? Come si fa lo screen sul pc? Come si fa la action figure? Come si fa il caffé freddo? Come si fa il dry brushing? Come si fa il casatiello napoletano? Come si fa la zuppa di cozze? Come si fa la colonscopia?

Come fare (in cucina)?

Come fare le chiacchiere? Come fare i capperi sotto sale? Come fare il kefir in casa? Come fare il guacamole? Come fare le patate dolci? Come fare il casatiello? Come fare la pastiera? Come fare la besciamella fatta in casa? Come fare il pollo? Come fare pasta e lenticchie?

Year in Search 2025

Va precisato che le Top 10 tengono in considerazione i termini che hanno fatto registrare la maggiore crescita, non il volume assoluto di query inviate al motore di ricerca. E nel mondo come è andata? Ce lo dice il sito di Year in Search: a livello globale domina Gemini. Capito, OpenAI?