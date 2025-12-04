Il 2025 su Google: Lucio Corsi in Italia, Gemini nel mondo

Le tradizioni sono tradizioni e come tali vanno rispettate. Lo sa bene Google, che puntuale come la prima neve a bassa quota in questo periodo ha pubblicato la classifica dei termini più cercati nel 2025 sul motore di ricerca. Dalle query che abbiamo digitato, anche quest’anno, emerge chiara e netta l’importanza ancora attribuita dal nostro paese al Festival di Sanremo.
Le Top 10 delle ricerche in Italia
Diamo uno sguardo di seguito alle Top 10 condivise da bigG e riguardanti esclusivamente l’Italia. Abbiamo scoperto Lucio Corsi e la sua musica, cercato il significato di
Si na pret, come si fanno i biscotti Squid Game e informazioni sulla guerra a Gaza.
Personaggi
- Lucio Corsi
- Olly
- Lorenzo Musetti
- Bianca Balti
- Jasmine Paolini
- Marcella Bella
- Serena Brancale
- Cecilia Sala
- Achille Lauro
- Brunori Sas
Addii
- Papa Francesco
- Pippo Baudo
- Eleonora Giorgi
- Giorgio Armani
- Charlie Kirk
- Diogo Jota
- Ozzy Osbourne
- Robert Redford
- Alvaro Vitali
- Gemelle Kessler
Serie TV
- Monster: La storia di Ed Gein
- Squid Game
- Adolescence
- M Il figlio del secolo
- Il Gattopardo
- Ginny e Georgia
- L’estate nei tuoi occhi
- Il mostro di Firenze
- ACAB – La Serie
- Tutto quello che ho
Film
- Conclave
- Nosferatu
- Anora
- Follemente
- Dragon Trainer
- The Brutalist
- Io sono la fine del mondo
- Thunderbolts
- Mickey 17
- Superman
Cantanti
- Lucio Corsi
- Olly
- Marcella Bella
- Serena Brancale
- Achille Lauro
- Brunori Sas
- Tony Effe
- Gianni Bella
- Joan Thiele
- Massimo Ranieri
Ricette
- Casatiello napoletano
- Colomba pasquale
- Uova alla Jova
- Chiacchiere
- Crumbl cookies
- Biscotti Squid Game
- Biscotti di Pasqua
- Torta pasqualina
- Castagnole
- Salame di cioccolato
Come vestirsi
- Come vestirsi a Pasqua?
- Come vestirsi a una prima comunione?
- Come vestirsi per un matrimonio?
- Come vestirsi a Carnevale?
- Come vestirsi per andare sulla neve?
- Come vestirsi in primavera?
- Come vestirsi a Londra a marzo?
- Come vestirsi a un funerale?
- Come vestirsi a 50 anni per sembrare più giovani?
- Come vestirsi per la MOC?
Perché?
- Perché Israele ha attaccato l’Iran?
- Perché Leone XIV?
- Perché Olly non va all’Eurovision?
- Perché Trump ha attaccato l’Iran?
- Perché The Couple chiude?
- Perché Los Angeles brucia?
- Perché Israele attacca Gaza?
- Perché Sarkozy è in carcere?
- Perché Cecilia Sala è stata arrestata?
- Perché Tiktok chiude in America?
Cosa significa?
- Cosa significa Parafilia?
- Cosa significa separazione delle carriere?
- Cosa significa ipovedente?
- Cosa significa Agostiniano?
- Cosa significa ACAB?
- Cosa significa ‘Si na pret’?
- Cosa significa Cubiculario?
- Cosa significa Amarcord?
- Cosa significa Bed rotting?
- Cosa significa ‘Dazi Trump’?
Testo
- Volevo essere un duro
- Balorda nostalgia
- Crêuza de mä
- Incoscienti giovani
- Battito
- La cura per me
- Quando sarai piccola
- Cuoricini
- Bella stronza
- L’albero delle noci
Come si fa?
- Come si fa il porridge?
- Come si fa la tanatoprassi?
- Come si fa il vacuum addominale?
- Come si fa lo screen sul pc?
- Come si fa la action figure?
- Come si fa il caffé freddo?
- Come si fa il dry brushing?
- Come si fa il casatiello napoletano?
- Come si fa la zuppa di cozze?
- Come si fa la colonscopia?
Come fare (in cucina)?
- Come fare le chiacchiere?
- Come fare i capperi sotto sale?
- Come fare il kefir in casa?
- Come fare il guacamole?
- Come fare le patate dolci?
- Come fare il casatiello?
- Come fare la pastiera?
- Come fare la besciamella fatta in casa?
- Come fare il pollo?
- Come fare pasta e lenticchie?
Year in Search 2025
Va precisato che le Top 10 tengono in considerazione i termini che hanno fatto registrare la maggiore crescita, non il volume assoluto di query inviate al motore di ricerca. E nel mondo come è andata? Ce lo dice il sito di Year in Search: a livello globale domina Gemini. Capito, OpenAI?