Google conferma: addio ai Chromecast di prima generazione

Mentre Google pensa all’eventuale lancio di pennino e tastiera per Pixel Tablet, la società procede ufficialmente con l’interruzione del supporto per il Chromecast di prima generazione lanciato nel 2013. A dieci anni dalla sua distribuzione internazionale, il dispositivo per lo streaming su TV non smart non riceverà più aggiornamenti utili alla preservazione del device e alla protezione degli utenti da eventuali falle di sicurezza.

Google saluta il Chromecast di prima generazione

L’aggiornamento rilasciato nel novembre 2022, con il numero di versione 1.36.159268, sarà l’ultimo per il Chromecast di prima generazione; ricordiamo, a tale proposito, che conteneva esclusivamente correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni al dispositivo. Peraltro, si è trattato dell’unico aggiornamento ricevuto dopo il 2019. La necessità di guardare oltre per la Grande G era già chiara, in poche parole.

L’annuncio dell’abbandono del device arriva peraltro dai canali ufficiali di Google: nella pagina di supporto, infatti, si legge quanto segue:

“Il supporto per Chromecast (1a generazione) è terminato, il che significa che questo dispositivo non riceverà più aggiornamenti software o di sicurezza e Google non fornirà supporto tecnico. Gli utenti potrebbero notare un degrado delle prestazioni.”

Coloro che stanno ancora utilizzando il Chromecast originale potranno continuare a farlo senza problemi anche se l’azienda di Mountain View non svilupperà più aggiornamenti software dedicati. Attenzione, tuttavia, al potenziale calo delle performance e alle falle di sicurezza che potrebbero emergere in futuro.

Il consiglio della società, naturalmente, è quello di eseguire l’upgrade a uno dei Chromecast più recenti con Google TV, in quanto aggiornati regolarmente dal team specializzato.