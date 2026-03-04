Google aggiorna i Pixel: novità per tool AI e sicurezza

Google ha annunciato la disponibilità del Pixel Drop di marzo. Il corposo aggiornamento (692 MB sul Pixel 9a) include molte novità che riguardano Gemini e altre funzionalità AI. L’azienda di Mountain ha inoltre portato la protezione contro le truffe in Italia. Ci sono anche novità per gli smartphone di altri produttori con Android 16.

Novità del Pixel Drop di marzo

La prima novità riguarda Circle to Search (Cerchia e Cerca in italiano). Quando l’utente vede un outfit online può selezionarlo con un cerchio e Google troverà tutte le informazioni su vestiti, scarpe e accessori. Questa funzionalità è disponibile solo sui Pixel 10 nei paesi in cui sono presenti AI Overview e AI Mode. In alcuni paesi è possibile anche provare virtualmente un vestito.

Gemini supporta invece le to-do list. L’utente può indicare l’attività tramite prompt o comando vocale e l’assistente eseguirà le azioni sulle relative app in background (solo su Pixel 10). Magic Cue sfrutta invece Gemini per fornire suggerimenti sui ristoranti durante una chat, senza aprire altre app (solo su Pixel 10).

Now Playing è ora un’app separata (può essere scaricata dal Play Store). Consente di identificare la musica e di aggiungere le tracce alla playlist. Sulla schermata di blocco possono essere visualizzate le informazioni sul traffico, i risultati sportivi e le tendenze di mercato. Ci sono inoltre cinque stili generati dall’AI per le icone.

La funzionalità Scam Detection per Pixel 9 e successivi è ora disponibile in Italia, Francia, Spagna, Germania, Messico e Giappone.

Altre novità riguardano i Pixel Watch. Viene mostrato un avviso se l’utente dimentica lo smartphone (automaticamente bloccato quando si esce dal raggio di azione). È possibile inoltre attivare la modalità Express Pay che permette di effettuare un pagamento contactless senza aprire Google Wallet.

Tutte le novità sono elencate in questa pagina e fanno parte dell’aggiornamento Android 16 QPR3. C’è anche una modalità desktop per i Pixel (a partire dai Pixel 8). È possibile collegare lo smartphone ad un monitor esterno tramite porta USB-C e quindi sfruttare il multitasking (più finestre affiancate).