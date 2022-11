Google annuncia funzionalità AR per lo shopping

Si avvicina il tradizionale periodo degli acquisiti online (il Black Friday di Amazon è già in corso), quindi Google ha deciso di offrire agli utenti una funzionalità che permette di vedere le sneakers in 3D e in realtà aumentata. Una simile tecnologia consente di scegliere i prodotti di bellezza. Chi invece ha deciso di trascorrere il Natale in viaggio può sfruttare la modalità Live View di Google Maps.

Shopping AR con Google Search

Lo shopping con la realtà aumentata è al momento disponibile solo negli Stati Uniti, ma presto arriverà anche in altri paesi. La funzionalità, già attiva per i prodotti di arredamento da maggio, può essere ora sfruttata per l’acquisto delle sneakers. L’utente deve utilizzare Google Search per cercare i brand che collaborano con l’azienda di Mountain View, ovvero Saucony, Vans, Sperry e Merrell.

Dopo aver trovato l’immagine in 3D è possibile visualizzare le sneakers nel mondo reale, ad esempio “appoggiando” le scarpe sul tavolo o sul pavimento. L’utente può ruotare e ingrandire la versione digitale delle sneakers per vedere tutti i dettagli. Google spiega che la funzionalità avrà un impatto positivo per i commercianti, superiore a quello delle immagini statiche. In futuro, Google offrirà una tecnologia che permette di ricavare i modelli 3D da un numero inferiore di foto rispetto alle centinaia necessarie oggi. Ciò ridurrà tempi e costi.

L’azienda di Mountain View ha inoltre aggiornato la funzionalità AR Beauty. Grazie ad una libreria di 148 immagini è possibile “applicare” i prodotti di bellezza sui modelli digitali con diverse tonalità di pelle, forma del viso, etnia, età e sesso.

Live View in Google Maps

La funzionalità di ricerca con Live View era stata annunciata a settembre. Ora gli utenti possono usare Google Maps su iOS e Android per trovare la posizione dei punti di interesse. È sufficiente toccare l’icona della fotocamera nella barra di ricerca per vedere le indicazioni sovrapposte al mondo reale. La novità è inizialmente disponibile in sei città: Londra, Los Angeles, New York, Parigi, San Francisco e Tokyo.

In tutto il mondo è invece disponibile la funzionalità che consente di trovare le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici e i luoghi accessibili con sedia a rotelle.

