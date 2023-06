Google: Archivio album in chiusura il 19 luglio

A partire dal 19 luglio 2023 ormai prossimo, Archivio album di Google verrà chiuso. A rendere nota la notizia è stata la stessa società di Mountain View nelle scorse ore, innanzitutto con un pop-up apposito che viene mostrato quando si accede al servizio.

Google: addio ad Archivio album

Il messaggio che si palesa dinanzi agli occhi degli utenti recita esattamente quanto segue.

Archivio album non sarà più disponibile. Le foto e i video che visualizzi qui non saranno più disponibili dopo il 19 luglio 2023. Puoi utilizzare Takeout per scaricare gli elementi prima di questa data.

Google ha anche inviato un’email a tutti coloro che hanno visualizzato l’Archivio album in tempi recenti o che potrebbero avere dei contenuti visibili al suo interno, in quanto saranno rimossi per la data fissata, diventando pertanto irrecuperabili.

Più precisamente, “big G” eliminerà foto miniature di piccole dimensioni e commenti o Mi piace sugli album, alcuni dati di Google Hangouts che a novembre scorso è stato sostituito da Google Chat e immagini di sfondo caricate nel selettore temi di Gmail prima dell’anno 2018.

Chi non vorrà perdere i contenuti presenti in Archivio album dovrà utilizzare Google Takeout, recandosi sulla relativa pagina e andando ad esportare una copia dei contenuti nel proprio account come backup oppure per utilizzarli con un altro servizio.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, facciamo presente che Archivio album è, o per meglio dire era, una galleria fotografia contenente foto e video legati a vecchie funzionalità, come i già citati Hangouts e Blogger e l’ormai dimenticato Picasa.