Google Authenticator cambia la modalità di copia dei codici 2FA

Negli ultimi anni gli attacchi informatici sono esplosi letteralmente. Per rimediare a questa situazione, Google Authenticator ha appena aggiunto un ulteriore livello di sicurezza agli account online. L’applicazione genera codici temporanei necessari per convalidare le connessioni, anche se la password è stata compromessa. Questa soluzione è una barriera efficace contro le intrusioni di malintenzionati.

Google Authenticator ha un nuovo design con funzioni avanzate e copia semplificata dei codici 2FA

Con la versione 7.0, Google Authenticator introduce alcune importanti novità. L’interfaccia è stata completamente rinnovata con il design Material You, che introduce colori dinamici. Questo restyling moderno è accompagnato da strumenti pratici che semplificano la gestione del codice e rafforzano la sicurezza.

Una delle novità principali riguarda il metodo di copia dei codici 2FA. Finora, per copiare un codice era necessario tenere premuto il pulsante. Ora è sufficiente un semplice tocco. Questo cambiamento potrebbe confondere gli utenti abituali, ma è stato pensato per rendere l’operazione più fluida. La pressione prolungata rimane funzionale in alcuni casi, ma il suo comportamento è diventato casuale, confermando che il metodo preferito è il tocco.

Le altre novità

Altri miglioramenti hanno reso l’applicazione più potente. È stata aggiunta una barra di ricerca per trovare rapidamente un account specifico, una funzione preziosa per chi ha molte voci. Inoltre, una nuova schermata di riservatezza richiede lo sblocco dell’applicazione prima di visualizzare i codici, migliorando ulteriormente la protezione. Infine, il Material Design 3, con i suoi colori dinamici, consente di adattare l’interfaccia allo stile del telefono. Queste nuove funzionalità sono disponibili nella versione 7.0, che è già stata distribuita sul Play Store.