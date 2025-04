Google Automotive: più interoperabilità in Europa

In seguito all’indagine avviata dall’autorità antitrust della Germania (Bundeskartellamt), Google ha sottoscritto un accordo per eliminare le restrizioni di Automotive Services e Maps. I produttori europei di veicoli possono ora installare i singoli servizi nei sistemi di infotainment e utilizzare servizi di mappe alternativi.

Più libertà e interoperabilità in Europa

Android Automotive è un sistema operativo per i sistemi di infotainment delle automobili. Non richiede il collegamento dello smartphone, a differenza di Android Auto. I produttori possono installare i Google Automotive Services che includono Google Maps, Google Play e Google Assistant. Secondo l’autorità antitrust della Germania, l’obbligo di un “pacchetto unico” ostacola la concorrenza.

L’indagine è stata chiusa perché Google ha accettato di offrire separatamente i tre servizi. I produttori europei possono quindi integrare i servizi (mappe, app store e assistente digitale) di altri provider. Google promette inoltre di creare le condizioni necessarie per consentire l’interoperabilità con servizi di terze parti.

L’azienda di Mountain View eliminerà anche le clausole contrattuali restrittive che hanno incentivato i clienti ad utilizzare i suoi servizi, come quelle sulle impostazioni predefinite e sulla partecipazione ai ricavi pubblicitari (revenue sharing).

L’interoperabilità riguarda principalmente Google Maps. I produttori di automobili potranno combinare il servizio di Google con quelli di terze parti, come HERE, Mapbox e TomTom. Inoltre, i contenuti forniti da Google potranno essere visualizzati sulle mappe di terze parti, come quelle di OpenStreetMap.

Gli impegni di Google si applicano ai sistemi di infotainment dei veicoli registrati in Germania. Dato che i requisiti per la registrazione sono standard in tutta Europa, gli impegni sono validi nell’intero mercato europeo. A fine febbraio, una sentenza della CGUE ha confermato l’abuso di posizione dominante da parte di Google per aver impedito l’integrazione dell’app JuicePass di Enel X con Android Auto.