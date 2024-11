Google Calendar per Android, arriva vista dedicata alle Attività

Quante volte è capitato di aprire Google Calendar per consultare le proprie attività, ma di non trovarle perché prive di una data specifica? Bene, quel tempo è finito. Big G ha finalmente deciso di dare ascolto ai suoi utenti e di introdurre una novità attesa da tempo: una vista a schermo intero per le attività.

Google Calendar mostra le Attività in una nuova schermata

Gestire le Attività su Google Calendar per Android era una vera seccatura. Se un’attività non aveva una scadenza precisa, semplicemente spariva nel nulla. E per ritrovarla? Toccava aprire l’app dedicata o passare alla versione web. Insomma, una bella perdita di tempo e di pazienza.

Ma ora le cose cambiano. Con l’ultimo aggiornamento, basterà toccare il pulsante “Task” nella barra superiore di Google Calendar per accedere a una vista completa di tutti gli impegni, datati e non. Si potrà visualizzarli, segnarli come completati e gestirli senza difficoltà.

Google Task: bene, ma non benissimo

Sia chiaro, questa novità è un bel passo avanti per Google Calendar. Renderà la nostra vita sicuramente più facile e ci aiuterà a essere più organizzati. Tuttavia, non possiamo fare a meno di notare che Google Tasks, l’app dedicata alle attività, rimane ancora piuttosto basilare.

Mancano funzioni come le liste smart, i tag, la possibilità di aggiungere collaboratori… Per non parlare dell’assenza di un’estensione web per aggiungere o visualizzare rapidamente i Tasks da qualsiasi scheda del browser. Insomma, c’è ancora tanta strada da fare.

Per i più esigenti, app come Todoist o Microsoft To Do restano una scelta superiore. Offrono molte più opzioni di personalizzazione e una maggiore flessibilità nella gestione dei Tasks. Certo, se si cerca qualcosa di semplice e veloce, Google Tasks può essere ancora la soluzione ideale.