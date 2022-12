Google Calendar: un bug sta generando eventi random

Nel corso delle ultime ore, è emerso un curioso bug di Google Calendar inerente la creazione automatica degli eventi personali che derivano da messaggi su Gmail relativi perlopiù a newsletter e avvisi di spedizione.

Google Calendar e il bug della creazione automatica degli eventi

Andando più in dettaglio, numerosi utenti stanno lamentando di essersi ritrovati con il proprio calendario su Google Calendar affollato da eventi creati in maniera automatica e soprattutto non richiesti, derivanti da email su Gmail e probabilmente interpretati come eventi da fissare in quanto contenenti delle date.

La causa esatta del bug non è ancora nota, ma nell’attesa di ricevere maggiori dettagli e sopratutto nel mentre che Google provveda a rimediare, è possibile mettere in atto un escamotage che consente di risolvere ovvero: aprire Google Calendar e accedere alla sezione Impostazioni, dunque a quella Eventi da Gmail e disattivare l’opzione Aggiungi automaticamente eventi da Gmail al mio calendario.

Da tenere presente che l’adozione dello stratagemma appena indicato andrà ad ostacolare la creazione automatica degli eventi su Google Calendar non solo per tutte quelle email su Gmail hanno in realtà ben poco a che vedere con la cosa, ma anche in tutte le altre circostanze lecite, ma sicuramente è la miglior maniera di procedere in attesa di un correttivo.

Da notare che una soluzione simile è stata adottata anche in altre circostanze per aggirare la ricezione di inviti spam sul calendario di Google, rivelandosi particolarmente utile per evitare che email dannose in grado di bypassare il filtro antispam di Gmail potessero venire sfruttate dai malintenzionati per inserire falsi eventi.