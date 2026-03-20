Google cambia i titoli delle news con l'AI in Search

Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover (non ancora in Italia), Google ha avviato un altro esperimento che causerà parecchi danni agli editori (come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mode). The Verge ha notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l’AI. In alcuni casi viene completamente alterato il significato.

È solo un “piccolo” esperimento?

All’inizio di dicembre 2025, The Verge aveva scoperto che Google usa l’intelligenza artificiale generativa (Gemini) per riscrivere i titoli delle news mostrati nel feed Discover. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. Dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta lo scorso gennaio in tre paesi (Stati Uniti, India e Corea del Sud) con risultati ugualmente scadenti.

Da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in Search con i titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono a quelli reali. The Verge ha scoperto che Google ha applicato lo stesso “trattamento” di Discover. I titoli vengono modificati dall’AI e assumono un significato diverso.

L’azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta di un “piccolo” esperimento, ma cambiare i titoli (senza avviso e senza consenso) potrebbe causare ulteriori danni economici e di immagine agli editori. Come sottolinea Sean Hollister (uno dei fondatori di The Verge), i titoli sono scelti per attirare l’attenzione del lettore senza ricorrere al clickbait. Google invece non rispetta il lavoro dei giornalisti.

Un portavoce ha spiegato che lo scopo dell’esperimento è “identificare i contenuti di una pagina che potrebbero essere un titolo utile e pertinente alla query di un utente“, in modo da “migliorare la corrispondenza tra i titoli e le query degli utenti e facilitare l’interazione con i contenuti web“.

Non è noto quando durerà questo esperimento (al momento sembra limitato agli Stati Uniti). Anche quello per Discover era un esperimento, ma successivamente è diventata una funzionalità. La Commissione europea ha avviato un’indagine su AI Overview e AI Mode, in quanto Google avrebbe danneggiato editori e concorrenti. Potrebbe essere estesa alla nuova funzionalità se dovesse arrivare in Europa.