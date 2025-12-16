Google Cast arriva su Apple TV: funziona solo su Android

Ci sono voluti mesi, ma alla fine Apple ha ceduto. L’app Apple TV su Android ora supporta Google Cast, e consente di trasmettere i contenuti sulla TV senza dover comprare un’Apple TV fisica. Peccato che questa concessione valga solo per Android, su iOS, Google Cast resta un miraggio.

Apple TV aggiunge Google Cast su Android, ma iOS resta fuori

Dall’inizio del 2024, quando Apple ha lanciato l’app su Android, gli utenti hanno implorato una cosa sola: il supporto per Google Cast. In fondo, non chiedevano mica la luna. Adesso, con l’aggiornamento alla versione 2.2, Google Cast è finalmente arrivato. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire, anche se Apple ha impiegato quasi un anno per implementare una funzionalità che dovrebbe essere standard su qualsiasi app Android di streaming degna di questo nome.

Ma c’è un limite. Google Cast funziona solo sull’app Android di Apple TV, mentre su iOS rimane escluso. Allo stesso modo, la versione Android non supporta AirPlay. È come se le due aziende si fossero accordate per offrire solo metà del servizio, ognuna nella propria piattaforma. Chi vuole AirPlay su Android deve accontentarsi di Google Cast. Chi vuole Google Cast su iOS deve usare AirPlay. Una frammentazione che complica inutilmente le cose.

Il debutto di Google Cast su Apple TV arriva poche settimane dopo che Netflix ha tolto il supporto per il casting dai telefoni alla maggior parte delle smart TV, obbligando gli utenti a usare le app integrate nei televisori. Mentre Netflix chiude le porte, Apple le apre. Almeno su Android.

Come attivare Google Cast

Se si possiede un dispositivo Android e non si vede ancora l’opzione per usare Google Cast, è importante verificare di aver aggiornato l‘app Apple TV alla versione 2.2. Il pulsante di trasmissione dovrebbe comparire nell’angolo in alto a destra dello schermo, accanto al pulsante per mettere il muto quando si riproduce programmi e film, e nella finestra di pausa dei contenuti.

Un piccolo pulsante per l’utente, un grande passo per Apple. Almeno su Android.