Google Chat lancia Huddles, le conversazioni audio istantanee

Chi si ricorda di quando nel 2022 Slack ha introdotto Huddles, un modo rapido e minimale per fare riunioni incentrate sull’audio? Invece del solito tran tran di pianificare, invitare e tutto il resto, questa funzione permetteva agli utenti Slack di creare meeting istantanei direttamente da un messaggio o da un canale. Poco dopo, Microsoft ha risposto con le riunioni immediate.

Bene, ora anche Google Chat si è unita alla festa, con la propria versione di riunioni istantanee chiamata “huddles”. L’esperienza è basata su Google Meet, e consente di avviare in un attimo conversazioni principalmente vocali. Si trovano nei messaggi diretti, nei gruppi e negli spazi di lavoro.

Le huddles di Google Chat

Una volta iniziata una riunione istantanea, si può ridimensionare o trascinare la finestra, attivare il video o condividere lo schermo, proprio come in una normale riunione. Insomma, invece di programmare un meeting tradizionale per fare videochiamate, ora basta avviare una huddle e continuare a parlare direttamente dall’interfaccia di Chat. Tra l’altro, le riunioni istantanee supportano il multitasking: si può tranquillamente ridimensionare la finestra mentre si continua a usare Google Chat per altro.

Google ha anche ritoccato l’interfaccia di Chat. Il pulsante per le videochiamate Meet, già presente nella barra di composizione, è stato spostato nell’intestazione. Da lì si può iniziare una chiamata normale, una riunione istantanea o condividere un link Meet. Nel caso si venga invitati a una riunione istantanea, nella conversazione comparirà un messaggio che dice chi l’ha avviata. Basta cliccare “Partecipa” per entrare.

Per chi sono disponibili le riunioni istantanee Huddles

Le riunioni istantanee di Google Chat sono già disponibili per un bel po’ di clienti Business, Enterprise, Frontline, Essentials e Noprofits. Il rollout è iniziato per i domini Rapid Release. Per quelli Scheduled Release partirà invece il 6 gennaio. Insomma, dopo Slack e Microsoft Teams, anche Google Chat ha capito che a volte serve un modo più agile e immediato di incontrarsi virtualmente. Vedremo se la fnuova unzione conquisterà il cuore degli utenti.