Google Chrome si aggiorna: le novità della versione 112

In attesa della modalità Lettura su Google Chrome, il medesimo browser riceve l’aggiornamento che lo porta alla versione 112, a circa un mese dal rilascio stabile della precedente versione 111. L’update sta diventando gradualmente disponibile in tutto il mondo, lanciando prima una fase di accesso anticipato come test per poi procedere con la diffusione stabile definitiva ovunque, sia su smartphone che su PC desktop e laptop.

Le novità di Google Chrome 112

L’aggiornamento in questione mostra due novità chiave, a partire dall’eliminazione delle app Chrome. Prima delle PWA (Progressive Web App) caratterizzate da una maggiore leggerezza e ottimizzazione rispetto ad altri formati – compresi i software completi da installare sul dispositivo -, esistevano infatti le app Chrome scaricabili tramite Chrome Web Store.

Ora la Grande G sta procedendo con la loro eliminazione, con un approccio lento affinché i flussi di lavoro nelle aziende non vengano interrotti improvvisamente. Esclusivamente su ChromeOS il supporto alle app Chrome continuerà ancora fino a “almeno gennaio 2025”.

La seconda novità più importante è il più grande cambiamento visivo presente in Google Chrome 112 e riguarda la prima schermata di configurazione del browser su un nuovo computer, o l’aggiunta di un nuovo account Chrome sul PC. Il nuovo processo di onboarding semplificato ha il semplice compito di avvertire l’utente delle funzionalità di sincronizzazione, backup e sicurezza offerte dal browser di casa Google. La schermata, dunque, apparirà come nello screenshot soprastante.

Altro cambiamento estetico offre un assaggio della riprogettazione di Google Chrome verso il periodo 2023-2024: attivando il flag “chrome://flags/#chrome-refresh-2023” sarà infatti possibile alzare la barra degli indirizzi e aggiungere uno sfondo blu quando mancano temi. Inoltre, i pulsanti e i campi di testo diventano più arrotondati.

Infine, tornando sul tema delle app Web, presto esse diventeranno più veloci in quanto Chrome consentirà lo skip automatico del caricamento di certe funzionalità se non vengono utilizzate.

Disponibilità

Google Chrome 112 è disponibile già da oggi per il download su Play Store sotto forma di aggiornamento, mentre su computer sarà necessario recarsi sulle impostazioni, e dunque nella scheda delle informazioni del browser, affinché il processo di download e installazione si avvii.