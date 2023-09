Google Chrome: nuova funzione per salvare i fotogrammi

Molti dei più appassionati utilizzatori di Google Chrome saranno indubbiamente felici di sapere che d’ora in avanti il browser consente di salvare i fotogrammi dei video che vengono riprodotti online, sulla falsariga della medesima feature che è stata introdotta pure in Edge con il rilascio della relase 116 (la cosa non sorprende più di tanto, essendo entrambi i browser basati su Chromium).

Google Chrome: i fotogrammi si salvano con un clic destro del mouse

La novità è stata da poco annunciata da Google e, più precisamente, si tratta di una feature che permette di catturare un fotogramma di alta qualità e non sovrapposto dal video sorgente.

È quindi sufficiente fare clic destro con il mouse sul player video online per mettere in pausa il contenuto e per poter scegliere dal menu contestuale proposto l’apposita opzione Copia fotogramma video che viene mostrata.

Una volta compiuti i passaggi di cui sopra, il fotogramma del filmato viene copiato nella clipboard del computer e può poi essere incollato dove si ritiene più opportuno, ad esempio in un file di testo, in un editor d’immagini ecc.

Va però tenuto presente che la funzione potrebbe non essere disponibile per tutti i video, ma almeno per quel che concerne YouTube non sussistono problemi dai test effettuati sino ad ora. Su altre piattaforme, come ad esempio Instagram e TikTok, invece, non pare essere fruibile.

Il colosso di Mountain View ha sottolineato il fatto che la nuova funzione è stata implementata innanzitutto come strumento per gli studenti, per permettere loro di prendere appunti dai video delle lezioni in maniera più agevole.