Microsoft Edge permette di copiare i fotogrammi dei video

Qualche giorno fa è stata rilasciata la versione 116 di Microsoft Edge con cui sono state implementate alcune novità di rilievo, come il supporto ad Edge for Business e la possibilità di collegare la barra laterale del navigatore al desktop di Windows.

Microsoft Edge: copia dei fotogrammi video a portata di clic

C’è però anche un’altra feature che in un primo momento è sfuggita ai più e che non era stata menzionata nelle note di rilascio: la possibilità di effettuare la copia dei fotogrammi video.

La funzione consente per l’appunto di catturare screenshot da video disponibili online a risoluzione piena, anche quando il filmato di riferimento non viene riprodotto a schermo interno, il che risulta essere particolarmente interessante per coloro che, ad esempio, intendono salvare una scena interessante di un film o di un trailer di un gioco su YouTube e magari usarla come sfondo per il desktop del PC.

Per usufruire di questa nuova funzione, dunque, basta fare clic destro sul video di riferimento e selezionare la voce Copia fotogramma video che viene mostrata nell’apposito menu contestuale.

Per il prossimo futuro, il colosso di Redmond ha già in programma di aggiungere nuove funzionalità per il suo browser. Ha infatti annunciato che aggiungerà la funzione “Smart Find” basata sull’intelligenza artificiale a settembre. La funzione, quando viene cercata una parola, fa comparire termini e frasi correlate che potrebbero aiutare a trovare con maggiore facilità ciò che si sta cercando. Funzionerà anche nel caso in cui si scriva in modo errato nella casella di ricerca.