Google Chrome: nuovo pulsante FAB su Android

A quanto pare, su Google Chrome per Android è in dirittura d’arrivo un nuovo pulsante FAB (Floating Action Button), già disponibile in altre app di “big G” che di sicuro sarà particolarmente gradito agli utenti che si servono del famoso browser sul proprio smartphone o tablet.

Google Chrome: ecco il nuovo pulsante FAB per device Android

Google descrive FAB come “un pulsante ad alta enfasi che consente all’utente di eseguire un’azione primaria in un’applicazione”. Il pulsante è collocato nell’angolo in basso a destra dello schermo dell’app e permette all’utente di attivare un’azione primaria. Ad esempio, in Google Keep, il FAB consente agli utenti di creare una nuova nota, mentre in Google Maps viene utilizzata per centrare la mappa sulla posizione dell’utente.

Per quel che riguarda Google Chrome, il nuovo pulsante FAB è stato avvistato nella beta dell’app Android, la versione 127.0.6533.23 ed è dedicato all’apertura di una nuova scheda. È disponibile nella schermata di panoramica delle schede nell’angolo in basso a destra.

Rispetto all’attuale posizionamento in alto a sinistra del nuovo pulsante della scheda, il FAB in basso a destra è sicuramente una scelta più intuitiva ed ergonomica.

È probabile che l’integrazione dei FAB nelle app dell’ecosistema di Google continui. App come Gmail e le già citate Google Maps e Google Keep dispongono già di FAB per azioni rapide.

Da tenere presente che questa è solo una delle ultime novità riguardanti Chrome per Android. Di recente, ad esempio, l’app è stata aggiornata introducendo la revoca automatica dei permessi riguardo i siti poco usati e con la funzione “Ascolta questa pagina”.