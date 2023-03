Google Chrome segnalerà il consumo di RAM per ogni scheda

In una futura versione di Google Chrome, il browser sarà in grado di offrire un quadro migliore riguardo il suo consumo di RAM, andando quindi decisamente a braccetto con le nuove opzioni di risparmio introdotte a febbraio scorso che consentono di gestire al meglio il consumo di memoria e prolungare la durata della batteria dei computer portatili.

A rendere nota la cosa è stato l’esperto Leopeva64, il quale ha condiviso un post su Twitter, visibile di seguito, con in allegato uno screenshot indicante la modifica in questione emersa da un nuovo commit di Chromium Gerrit.

According to a new prototype on Gerrit, Chrome's hover cards *could soon show you how much memory a tab is using:https://t.co/ERwYdqZmwP

Something like this (mockup): pic.twitter.com/S5FywklioM

— Leopeva64 (@Leopeva64) March 3, 2023