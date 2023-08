Google Chrome: text-to-speech in modalità lettura

Su Google Chrome è attualmente in fase di test un’altra nuova e interessante funzione che potrebbe fare la gioia di molti, in special modo di coloro che usano il celeberrimo browser per la lettura di articoli vari.

Google, infatti, sta sperimentando una funzione text-to-speech per la modalità lettura di Chrome su desktop.

Attualmente la feature è abilitata nella versione Canary del navigatore e per sfruttarla basta fare clic sul pulsante di riproduzione nella parte superiore dell’articolo consultato, che viene mostrato dopo aver attivato la modalità lettura, come illustrato pure nel post di seguito annesso che è stato condiviso dall’utente Leopeva64 su X.

Chrome for desktop will also have the option to "read aloud" articles, the initial implementation of this feature (in the Canary version) is pretty basic but it works, in this link you can see a video with the feature in action:https://t.co/UMAzrWKaWo

.https://t.co/Wha3AzI9gf pic.twitter.com/z8KMvtUsLI

— Leopeva64 (@Leopeva64) August 25, 2023