Google Chromecast al minimo storico: occasione Amazon a 24€

Non è un sogno! Oggi su Amazon acquisti l’incredibile Google Chromecast a soli 24,90 euro, invece di 39 euro. Un prezzo davvero speciale per questo strumento che cambierà il tuo intrattenimento.

Dai vita a un nuovo concetto di streaming! Avrai tutto in un unico posto dove potrai guardare film, serie TV, programmi, dirette TV, YouTube, foto e molto altro direttamente dallo schermo del tuo televisore.

Ti basterà collegare Google Chromecast alla corrente e a una normalissima presa HDMI per poter trasmettere dai dispositivi di tutta la famiglia. In questo modo potrai trasmettere con estrema facilità e praticità in streaming i contenuti dal tuo telefono alla TV.

Avrai tutto disponibile sulla tua TV. Le tue app preferite, i tuoi programmi preferiti e tutti i contenuti in 1080p. Difatti, questo dispositivo è compatibile con le app di streaming che usi già: YouTube, Infinity, DAZN, NOW TV, TIMVISION, Google Play Film, Disney+, Spotify e molte altre.

Google Chromecast: l’alternativa economica alla smart TV

In pratica, Google Chromecast è l’alternativa economica alle più recenti smart TV con il vantaggio che è estremamente compatibile con il tuo smartphone Android. Portalo sempre conte. Durante una festa con gli amici ti basterà collegarlo a un televisore e potrai rendere speciale quel momento.

Al lavoro potrà servirti per proiettare immagini, file e altri contenuti. Così anche a scuola, collegandolo a uno schermo con attacco HDMI avrai tutti i contenuti salvati sul tuo smartphone pronti per essere trasmessi a tutti in modo pratico, veloce e soprattutto economico.

Pesa solo 40 grammi, quindi è estremamente portatile. Sta comodamente in una tasca e non ti darà fastidio nemmeno nella borsetta. La cosa interessante è che supporta tutte le reti wireless, dalla 2,4 GHz alla 5 GHz.

Approfitta di questo risparmio offerto da Amazon. Acquista Google Chromecast a soli 24,90 euro, invece di 39 euro. Nuovo minimo storico per questo speciale dispositivo che cambierà il tuo intrattenimento sia a casa che in viaggio.

