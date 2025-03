Google ci riprova: offerta da 30 miliardi per Wiz

Google (in realtà la casa madre Alphabet) sarebbe vicina all’acquisizione di Wiz per circa 30 miliardi di dollari. Le discussioni tra le due aziende sono riprese dopo il tentativo fallito dell’estate scorsa. L’azienda di Mountain View potrebbe quindi rafforzare la sua posizione nel mercato del cloud computing.

In attesa di conferma e approvazione antitrust

Al momento non ci sono conferme ufficiali, essendo un’indiscrezione riportata dal Wall Street Journal sulla base delle informazioni ricevute dalle sue fonti. Secondo il Financial Times, l’annuncio è previsto questa mattina (pomeriggio in Italia). Per Google si tratta del secondo tentativo.

L’azienda di Mountain View aveva offerto 23 miliardi di dollari a luglio 2024, ma l’accordo è saltato. Wiz e alcuni investitori avevano evidenziato l’eccessiva durata dell’operazione dovuta all’esame da parte delle varie autorità antitrust (all’epoca era prevista la quotazione in Borsa, mai avvenuta).

Secondo il Wall Street Journal, la nuova offerta è circa 30 miliardi di dollari. Per Google sarebbe la sua acquisizione più grande, dopo i 12,5 miliardi di dollari spesi per Motorola Mobility nel 2012. Wiz, fondata da quattro ex ufficiali militari israeliani, ha sedi a New York, Tel Aviv (Israele), Denver (Colorado), Arligton (Virginia) e Austin (Texas). La sua attuale valutazione è circa 16 miliardi di dollari.

La startup offre soluzioni di sicurezza per piattaforme cloud. È quindi un “boccone” appetibile per Google perché potrebbe incrementare il suo market share nel settore dominato da Amazon e Microsoft. L’eventuale acquisizione rappresenterà anche un test per l’amministrazione Trump. Sotto la Presidenza Biden, Google ha perso lo scontro legale contro il Dipartimento di Giustizia, in quanto è stata considerata monopolista nel mercato della ricerca online. Un altro processo in corso riguarda il mercato dell’advertising.