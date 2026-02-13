Google Documenti legge i riassunti ad alta voce con Gemini

Gemini su Google Documenti ora genera riassunti audio dei documenti. Non legge tutto il testo, quello lo faceva già da agosto, ma produce una sintesi parlata dei contenuti principali, della durata di pochi minuti, con una voce che suona sorprendentemente naturale. In pratica, si può ascoltare il succo di un documento mentre si va al lavoro, o si fa la spesa.

Google Documenti: arrivano i riassunti audio generati da Gemini, come funziona

La funzione si trova nella versione web di Google Documenti, sotto Strumenti > Audio, dove accanto alla già esistente “Ascolta questa scheda” compare la nuova opzione “Ascolta il riepilogo del documento”. Si apre un player integrato con barra temporale, controlli di velocità da 0,5x a 2x e, tocco inaspettatamente curato, la possibilità di scegliere tra diverse voci AI: narratore, persuasore, coach e altre. Come un audiolibro, insomma.

Gemini analizza il contenuto, lo condensa e lo restituisce in formato parlato, includendo anche più schede quando presenti. Il risultato è un riassunto di pochi minuti che dà le informazioni essenziali senza dover leggere ogni singola riga. Per i documenti lunghi e complessi, come report trimestrali, analisi di mercato, ecc., semplifica il lavoro quotidiano.

Google Documenti diventa un podcast su misura

Google sta trasformando Documenti da strumento di lettura e scrittura a piattaforma multimodale. Prima i riassunti scritti a marzo scorso, poi la lettura completa ad agosto, adesso i riassunti audio. Il passo successivo potrebbero essere i riassunti video con avatar AI. Non ci siamo ancora, ma la traiettoria punta lì.

La cosa più interessante è l’aspetto pratico: Google Documenti diventa utilizzabile a mani libere. In macchina, in palestra, mentre si cucina.

Disponibilità

Il roll out è graduale e sarà completato nelle prossime settimane. Per ora i riassunti audio sono disponibili per gli abbonati ai piani Business ed Enterprise di Google Workspace e per gli utenti dei pacchetti Google AI Pro e Ultra, inclusi quelli per l’istruzione.