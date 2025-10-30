 Un doodle da giocare: Pac-Man invade la homepage di Google
Il Google doodle di Halloween 2025 è già online e rende omaggio a Pac-Man: otto livelli e grafica vintage per un tuffo nel passato.
Il Google doodle di Halloween 2025 è già online e rende omaggio a Pac-Man: otto livelli e grafica vintage per un tuffo nel passato.
Per festeggiare l’arrivo di Halloween, Google ha deciso di pubblicare un nuovo doodle a tema sulla homepage del suo motore di ricerca: il protagonista è Pac-Man. Ed è una doppia celebrazione, infatti il videogioco compie 45 anni proprio in queste settimane.

Il Google doodle di oggi: Pac-Man e Halloween

Per giocare è sufficiente collegarsi a google.com e premere Play oppure toccare il doodle ovunque compaia, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Ci si trova così di fronte a una schermata volutamente retro, caratterizzata da un filtro che riproduce l’effetto dei vecchi monitor da sala giochi, con tanto di classifica che tiene in memoria i punteggi migliori. Inserito il gettone virtuale, si è pronti a partire.

Il Google doodle dedicato a Pac-Man nell'edizione Halloween 2025

Lo schema di gioco è un chiaro omaggio ad Halloween, come visibile qui sopra, ma la dinamica di gameplay è la stessa di sempre. Bisogna guidare Pac-Man lungo i corridoi del labirinto per fargli mangiare tutti i puntini bianchi, evitando i fantasmi oppure mettendoli in fuga e rendendoli vulnerabili con le pillole posizionate ai quattro angoli, in questo caso sostituite per l’occasione da occhi. Ci sono otto livelli da affrontare, ognuno con un tema diverso. Al termine comparirà la celebre schermata bug del livello 256.

Il doodle di Google riproduce il celebre bug del livello 256 di Pac-Man

Ci siamo concessi qualche minuto di gioco. È un duro lavoro, ma qualcuno lo doveva pur fare. Questo il walkthrough (oggi non si dice così?).

Nei giorni scorsi abbiamo dedicato una articolo al fatto che Google abbia iniziato a far leva sullo strumento dei doodle per promuovere l’utilizzo della AI Mode, la nuova integrazione dell’intelligenza artificiale nel motore di ricerca, disponibile anche in Italia da inizio ottobre. In questo caso, non è così. Sostanzialmente, si tratta di una novità che rende l’interazione con il servizio del tutto simile a quella con un chatbot come Gemini o ChatGPT, togliendo di mezzo la normale dinamica delle query che portano alle pagine dei risultati.

Fonte: Google

Pubblicato il 30 ott 2025

Cristiano Ghidotti
30 ott 2025
