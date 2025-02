Google Drive è la nuova esca per una campagna phishing terribile

Il servizio cloud del colosso di Mountain View, Google Drive, è la nuova esca sfruttata dai cybercriminali per diffondere una pericolosa campagna di phishing. Ovviamente Google non c’entra nulla in tutto questo e anch’esso è vittima dei criminali che cercano di rubare dati personali e denaro agli utenti che cadono nella trappola.

Il raggiro inizia con una email all’apparenza non solo innocua, ma anche molto vantaggiosa. Ed è proprio su questo vantaggio che i truffatori fanno leva ingolosendo i destinatari della “promozione” fake. Il messaggio si presenta molto simile alle comunicazioni ufficiali di Google, con logo e grafiche pressoché identiche.

Il trucco visivo permette ai criminali di generare già fiducia nel destinatario, evitandogli dubbi che potrebbero portarlo a non credere a quanto è scritto. Infatti, all’interno della mail un messaggio spiega: “Espandi il tuo spazio su Google Drive. Goditi più spazio per i tuoi file importanti”.

In questo modo, viene generata una necessità o esposto un problema comune a tutti: avere più spazio di archiviazione per contenuti multimediali, come foto e video, e file, come documenti e altro. Il testo continua con la soluzione.

La soluzione è una truffa che sfrutta Google Drive impropriamente

La soluzione è la truffa che sfrutta la fama di Google Drive per convincere la vittima: “Approfitta di questa offerta speciale: ottieni 50 GB di spazio aggiuntivo per soli 2 € all’anno! Non lasciare che lo spazio limitato ostacoli la tua produttività”. Come? Big G starebbe proponendo un piano da 50GB di spazio cloud aggiuntivo a soli 2€ l’anno? Chi non troverebbe interessante questa offerta!

Cliccando sul bottone blu “Espandi ora” contenuto nella mail, si apre una pagina web molto simile a quelle di Google dove la vittima deve inserire i propri dati personali e le relative informazioni bancarie per il pagamento. Prima di tutto questo l’utente deve accedere con le credenziali del suo account Google, diventando così vittima di un furto di identità oltre che di denaro.