Google Drive renderà più facile trovare i file salvati

Vi è mai capitato di cercare dei file all’interno del vostro account Google Drive e di non trovarli in nessun modo? Finalmente la Grande G sta lavorando su una soluzione a questo problema, rendendo molto più semplice scovare documenti apparentemente perduti mediante una ricerca con parametri avanzati. Il tutto, peraltro, arriva mentre la medesima società migliora il motore di ricerca con feature per verificare le informazioni.

Arrivano filtri avanzati su Google Drive

Nel contesto della riprogettazione dell’intera suite Google Workspace con il design Material You introdotto su smartphone Android, la società di Mountain View semplifica l’utilizzo della piattaforma di cloud storage Drive aggiungendo una gamma di parametri di ricerca dedicati.

Alcuni esempi li potete notare nello screen sottostante, nel quale il menu a comparsa “Tipi di file” definisce i file per tipologia: la classificazione avviene per moduli, presentazioni, documenti, fotografie, PDF, video o anche disegni e archivi ZIP. Accanto al filtro per tipo di file si trova invece la ricerca per persone, a seconda della presenza di file collaborativi o inclusi nel proprio account Google Drive dopo la condivisione da altri profili. Infine, si trova la ricerca per ultima modifica.

L’aggiunta di queste classificazioni soddisfa la vecchia promessa dell’azienda di migliorare Google Drive per “completare più rapidamente le attività più frequenti”. Difatti, la feature sarà disponibile su tutti gli account Google Workspace, inclusi gli account G Suite legacy.

Quando arriveranno in Italia? Nel corso delle prossime settimane e senza la necessità di installare update di qualsiasi genere: le modifiche a Google Drive avvengono automaticamente, e regolarmente, via server includendo anche correzioni per bug di vario genere.