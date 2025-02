Google Drive: trascrizioni e ricerca testuale per i video

Si cerca un momento specifico in un video su Google Drive? Da oggi non si dovrà più armeggiare con il cursore o affidarsi alla memoria. Il colosso di Mountain View ha appena annunciato una nuova funzione che renderà la vita molto più facile a chi usa Drive per archiviare e condividere video.

Google Drive, arriva la trascrizione automatica dei video

Immaginiamo di poter leggere il testo di un video mentre lo guardiamo, e di poter cercare parole chiave per saltare direttamente al punto che interessa. Ebbene, ora si può fare. Google Drive ha introdotto le trascrizioni ricercabili per i video, un aggiornamento che arriva sulla scia delle didascalie generate automaticamente lanciate l’anno scorso.

Fino a ieri, per ottenere la trascrizione di un video su Drive bisognava ricorrere a servizi esterni come Otter. Un processo macchinoso e poco intuitivo. Ora, invece, basta un clic. Le trascrizioni appaiono in una barra laterale accanto al lettore video e evidenziano il testo attualmente pronunciato durante la riproduzione.

Secondo Google, questa novità renderà molto più facile per gli utenti trovare momenti specifici in un video semplicemente cercando nella trascrizione. Inoltre, seguire il contenuto di un video diventerà una passeggiata, anche per chi ha difficoltà uditive o preferisce leggere piuttosto che ascoltare.

Come accedere alle trascrizioni?

Ma come si fa ad accedere a queste fantastiche trascrizioni? Niente di più semplice. Basta aprire un video con i sottotitoli su Google Drive, poi cliccare sull’icona a forma di ingranaggio nell’angolo in basso a destra del video. E infine selezionare l’opzione “Trascrizione”.

Attenzione però: perché ci sia una trascrizione, il video deve avere i sottotitoli. Come capire se ce li ha? Semplice: se il pulsante “CC” nell’angolo in basso a destra del lettore video è attivo, si è a cavallo. E se il video non ha i sottotitoli? Nessun problema, si possono sempre aggiungere. Basta fare clic con il tasto destro sul video, selezionare “Gestisci tracce di sottotitoli” e poi cliccare su “genera sottotitoli automatici”.

Disponibilità: per tutti, ma non subito

La nuova funzione sarà disponibile per tutti i clienti di Google Workspace. Arriverà nelle prossime settimane, anche per gli utenti con account Google personali.