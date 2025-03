Google Drive per Windows on Arm è finalmente disponibile

L’attesa è finita: Google Drive per Windows on Arm è ora ufficialmente disponibile al pubblico. Dopo mesi di anticipazioni e una fase beta, gli utenti possono finalmente godere di un’esperienza nativa di Google Drive sui loro dispositivi Arm, senza bisogno di emulazione.

Disponibile Google Drive nativo per Windows on Arm

Lo scorso settembre, Big G aveva iniziato a lavorare per portare Google Drive su Windows on Arm. L’obiettivo? Permettere agli utenti di eseguire il client di Google Drive in modo nativo, senza ricorrere all’emulazione. Due mesi dopo, Google ha annunciato la prima versione beta di Google Drive per Desktop per i dispositivi Windows 11 Arm, come quelli alimentati dai processori Snapdragon X.

Ora, Big G ha dichiarato che Google Drive per i dispositivi Windows alimentati da Arm è disponibile per tutti. Come per la versione beta, questa release è compatibile solo con i dispositivi Windows 11 dotati di Microsoft WebView2, un runtime che permette agli sviluppatori di incorporare contenuti web nelle applicazioni native.

Aggiornamento automatico per i beta tester

Secondo Big G, gli utenti che hanno partecipato alla fase beta saranno automaticamente aggiornati alla versione stabile. Google, stranamente, non ha ancora aggiornato la pagina dei requisiti di sistema per Drive for Desktop. È ancora indicata la compatibilità solo con le versioni Windows a 64 bit.

La release stabile di Drive for Desktop, accessibile a tutti i clienti Google Workspace, è iniziata oggi, 24 marzo 2025. Sarà poi gradualmente distribuita nei prossimi 15 giorni sia per i domini Rapid Release che per quelli Scheduled Release.