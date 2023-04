Google Earth: nuovo timelapse fino 2022 mostra un'Italia preoccupante

Sin dal 2021 grazie a Google Earth abbiamo potuto vedere l’impatto del cambiamento climatico sulla Terra mediante la funzionalità Timelapse. Utilizzando oltre 24 milioni di immagini satellitari scattate tra il 1984 e il 2020, con il supporto di Google Cloud il servizio di navigazione avanzato proposto dalla società di Mountain View è riuscito a generare un mosaico video da 4,4 terapixel per consentire a chiunque di riscoprire i “vecchi tempi”, esplorando il mondo in decenni radicalmente diversi tra loro.

Per celebrare il mese della Terra, Google ha proprio aggiornato questa feature includendo in Timelapse le immagini del 2021 e del 2022, rivelando un’Italia preoccupante.

Google Earth aggiorna Timelapse: com’è l’Italia?

L’update per Timelapse in Google Earth ora rende possibile vedere gli effetti del cambiamento climatico e dello sviluppo urbano tra il 1984 e il 2022, aggiungendo due anni estremamente importanti e profondamente diversi rispetto ai precedenti.

Lo spiega la stessa Google: in Italia sono sempre più visibili i segni del cambiamento climatico, complici i lunghi periodi di siccità visti anche nella Pianura Padana. Alcuni esempi forniti da Google Earth riguardano le città di Bologna, Milano, Roma, Venezia e, in generale, la regione Sicilia. L’emergenza di questi temi è rispecchiata anche dalle ricerche degli italiani su Google: ad esempio, l’argomento “siccità” ha subito un incremento del 387% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente solo tra le ricerche in Italia, seguito dal tema più generale del cambiamento climatico, in aumento del 153%.

Timelapse in Google Earth è possibile grazie all’impegno per l’apertura e l’accesso ai dati da parte della NASA e del programma Landsat del Servizio geologico degli Stati Uniti (il primo e più longevo programma civile di osservazione della Terra) e del programma Copernicus dell’Unione europea con i suoi satelliti Sentinel.