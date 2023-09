Google eliminerà la versione HTML base di Gmail

Google ha comunicato che la versione HTML base di Gmail sarà disponibile fino a gennaio 2024. Tutti gli utenti dovranno quindi utilizzare la versione HTML standard del servizio che offre più sicurezza e le nuove funzionalità. Chi usa un browser non supportato o uno screen reader dovrà utilizzare un client di terze parti.

Addio alla versione HTML base di Gmail

Google ha aggiornato la pagina della guida di Gmail per comunicare la novità. A partire dal 1 febbraio 2024, quando l’utente accederà al servizio vedrà automaticamente la versione HTML standard. Se l’utente usa un browser non supportato non vedrà nulla perché la versione HTML di base verrà ritirata.

Quest’ultima versione ha un’interfaccia molto semplice, quindi può essere caricata velocemente anche da un computer con hardware datato.

L’azienda di Mountain View non ha specificato i motivi della decisione, evidenziando solo che la versione HTML base di Gmail è stata sostituita dalla versione HTML standard oltre 10 anni fa e che non offre tutte le funzionalità del servizio. Nella pagina della guida sono elencate alcune funzionalità assenti nella versione HTML base: chat, controllo ortografico, scorciatoie da tastiera, aggiunta o importazione di contatti, indirizzi del mittente personalizzati e formattazione speciale.

Gli utenti che usano un browser non supportato o vecchio hardware potranno accedere a Gmail solo tramite app o client di terze parti, come Outlook e Thunderbolt. Molti utenti non vedenti o ipovedenti hanno criticato la decisione di Google, in quanto gli screen reader non riescono a gestire correttamente l’interfaccia della versione HTML standard. Nella stessa pagina della guida è presente il link alla pagina che spiega come usare uno screen reader con Gmail.