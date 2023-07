Google Foto: 12 nuovi effetti dedicati ai video

Google Foto si prepara ad accogliere un’interessante novità che di certo saprà fare ben felici tutti coloro che si servono assiduamente di questo strumento e che cercano pure un modo per conferire maggiore bellezza ai propri video. Sull’app per dispositivi Android, su cui spesso rappresenta la soluzione predefinita per la gestione di foto e filmati, infatti, sta venendo implementato un nuovo tab Effetti, il quale, come intuibile, permette di modificare i video sfruttando dei particolari effetti.

Google Foto: 12 nuovi effetti da applicare ai video su Android

Il tab va a sommarsi a quelli già esistenti, ovvero Video, Ritaglia, Regola, Filtri, Forme e linee e consente di modificare i video sfruttando ben 12 differenti effetti, denominati nel seguente modo: Dust mix, Paper tear, B&W Film, Lomo, Light Leak, Film mood, Chromatic, Fish-eye, Vintage, Layouts, Retro film e Poster.

Per poter accedere al nuovo tab Effetti non bisogna fare assolutamente nulla, se non attendere che la novità venga automaticamente implementata nell’app. Il tab è infatti in fase di rollout, motivo per cui tutti gli utenti la riceveranno gradualmente, lato server, con il passare dei giorni.

Unitamente alla novità in questione, sempre per quel che riguarda i video, gli sviluppatori di Google Foto hanno provveduto pure a migliorare i controlli multimediali disponibili.

Da notare che quella in oggetto rappresenta solo una delle ultime funzionalità aggiuntive relative a Google Foto. All’inizio dello scorso mese, ad esempio, la versione Web del servizio ha accolto nuove feature per la sfocatura, la messa a fuoco del colore, l’HDR ecc.