Google Foto, ora si possono convertire le foto in Ultra HDR

A chi non è mai capitato di riguardare una vecchia foto e pensare: “Peccato, se solo avessi avuto una fotocamera migliore“? Bene, ora, Google Foto permette di convertire le foto normali in Ultra HDR per migliorare la resa visiva, anche a posteriori.

Ultra HDR diventa un’opzione di editing su Google Foto

Ultra HDR è un formato di file introdotto da Google con Android 14. In parole povere, permette di catturare e visualizzare le foto con una gamma più ampia di luce e colori. Il risultato? Immagini più vivide e realistiche, soprattutto su dispositivi con display HDR.

L’Ultra HDR inoltre, è retrocompatibile. Ciò vuol dire che anche su dispositivi meno recenti, le foto appariranno comunque più chiare e brillanti. Ma fin qui, nulla di nuovo. La vera novità è che Google Foto sta per introdurre la possibilità di convertire le foto standard in Ultra HDR dopo averle scattate.

Foto più belle, senza appesantire la memoria

Le foto convertite in Ultra HDR occuperanno meno spazio rispetto alle originali. Il segreto è una “mappa di guadagno”, una sorta di livello extra che registra con precisione le variazioni di luminosità. Invece di salvare l’intera immagine ad altissima gamma dinamica (che richiederebbe molta memoria), Ultra HDR conserva l’immagine base a bassa gamma e aggiunge solo le informazioni extra dove servono. Il risultato è una foto più vivace e realistica senza intasare la memoria del telefono.

Quando arriva la nuova funzione?

Come riportato da Android Authority, al momento, l‘opzione Ultra HDR è apparsa solo ad alcuni utenti nella versione 7.24.0.747539053 di Google Foto. Chi ha questa versione ma non vede ancora la funzione, non deve preoccuparsi: il roll out sarà graduale.

In ogni caso, quando sarà disponibile, l’opzione Ultra HDR si troverà nella sezione “Regola” dell’editor di foto. Andrà a sostituire l’attuale opzione “Effetto HDR”. Sarà possibile anche regolare l’intensità dell’effetto Ultra HDR usando uno slider dedicato.