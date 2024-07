Google Foto, funzione per nascondere i volti indesiderati

Google Foto continua a migliorare la sua applicazione con aggiornamenti regolari, non a caso ha appena superato i 10 miliardi di download su Play Store! Uno degli ultimi update ha introdotto una nuova funzione di gestione intelligente dello spazio di archiviazione. Il sistema è in grado di identificare e suggerire di eliminare foto sfocate, screenshot superflui e video pesanti, liberando spazio prezioso.

Preannunciata a maggio, La funzione che consente di nascondere i volti indesiderati nelle foto e avere un controllo più accurato sulle foto visualizzate nella sezione “Ricordi”, potrebbe presto essere disponibile. Alcuni indizi presenti nel codice dell’ultima versione dell’app Android, infatti, suggeriscono che tale funzionalità è vicina al rilascio definitivo.

Come nascondere i volti indesiderati nelle foto

Attualmente, per nascondere un volto in Google Foto, gli utenti devono navigare attraverso diversi menu. Con il nuovo aggiornamento, questo processo sarà più semplice. Per farlo, è sufficiente aprire una foto, scorrere verso l’alto per accedere alla sezione “Persone”, quindi fare clic sull’icona a tre puntini accanto al volto che si desidera nascondere. Infine, selezionare “Nascondi il volto dai ricordi”.

Questa opzione, accessibile tramite Impostazioni > Preferenze > Ricordi > Nascondi persone e animali domestici, offrirà un modo più intuitivo di gestire la comparsa di determinati volti nei Ricordi.

Addio ex su Google Foto…

Attualmente la funzione per nascondere i volti non è ancora disponibile al pubblico in Google Foto, ma verrà implementata nelle prossime settimane o mesi. Quando verrà introdotta, questa nuova opzione permetterà agli utenti di gestire meglio i propri ricordi, evitando che compaiano immagini indesiderate di determinate persone, come per esempio gli ex partner con cui si è chiusa la relazione.

Potersi “liberare” da questi volti indesiderati darà la possibilità di avere una visualizzazione più piacevole e in linea con i propri gusti della galleria fotografica, senza imbattersi in immagini che possono creare tristezza o riaprire vecchie ferite.

In definitiva, è uno strumento utile per archiviare i ricordi in modo meno stressante, soprattutto a livello emotivo. Nel frattempo, chi è interessato può tenere d’occhio gli aggiornamenti dell’app Google Foto per provare la novità non appena disponibile.