Ora il trasferimento da Google Foto e iCloud Photos è più semplice

L’organizzazione non profit Data Transfer Initiative ha annunciato l’arrivo di un nuovo strumento, realizzato in collaborazione da Google e Apple, che semplifica notevolmente il trasferimento dei contenuti da Google Foto a iCloud Photos. Il percorso inverso è già possibile da tempo, come si legge sulle pagine del supporto ufficiale.

Trasferimento semplificato da Google Foto a iCloud

Il tool, in distribuzione e a disposizione di tutti entro i prossimi giorni, favorisce la portabilità dei dati, offrendo agli utenti una maggiore libertà quando si tratta di scegliere a quali servizi affidare le proprie informazioni e i propri file. A volte può accadere di rimanere in qualche modo bloccati all’interno di un ecosistema: l’obiettivo dell’iniziativa è proprio quello di evitarlo.

La procedura passa dall’impiego della piattaforma Takeout di Google (link diretto alla sezione dedicata). Sono questi i contenuti multimediali interessati e i relativi formati.

Foto : .jpg, .png, .gif, .webp, .avif e la maggior parte dei file RAW;

: .jpg, .png, .gif, .webp, .avif e la maggior parte dei file RAW; video: .mp4, .mov, .m4v, .mpg, mkv, .mod, .mmv, avi, .divx, .tod, .wmv, .asf, .3gp, .3g2, .m2t, .m2ts e .mt.

Per tutti i dettagli a proposito del nuovo strumento rimandiamo alle pagine del supporto ufficiale dedicate all’argomento, messe online da Google e Apple, con le istruzioni del caso.

Il funzionamento si basa sulla tecnologia open source DTP (Data Transfer Project), messa a disposizione dei big del mondo online proprio per favorire la portabilità dei dati. Nell’occasione, la Data Transfer Initiative (che conta anche Meta tra i propri partner) celebra il successo raggiunto, riconoscendo però come ci sia ancora molto da lavorare prima di poter considerare chiusa la questione.