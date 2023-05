Google Foto implementa la ricerca potenziata

Google ha deciso di introdurre alcune migliorie nell’individuazione dei contenuti su Google Foto. È infatti in fase di test una funzione di ricerca avanzata all’interno della versione Web del servizio che consente di accedere in maniera più semplice, veloce e precisa ai contenuti d’interesse.

Google Foto: la ricerca supporta query complesse

In dettaglio, facendo clic sullo spazio di ricerca posizionato nella parte in alto della schermata di Google Foto compare un messaggio che recita Try a more powerful search che, per l’appunto, invita a sperimentare una ricerca potenziata e che suggerisce di formulare una richiesta più dettagliata rispetto a quella canonica.

Per cui, aggiungendo un aggettivo alla query usata per la ricerca relativa a un luogo o un oggetto si possono ottenere risultati più accurati. Inoltre, nel caso in cui siano stati taggati dei volti in foto, sarà possibile pure creare associazioni tra luoghi, qualità e persone.

Da tenere presente che al momento la feature non è fruibile da tutti, ma solo da un gruppo di utenti selezionati, localizzati principalmente oltreoceano. Non è dato sapere quando la novità verrà effettivamente implementata su larga scala, ma se i test andranno per il meglio molto probabilmente non si dovrà attendere a lungo.

Per ulteriori approfondimenti, la redazione del sito 9to5Google ha contattato un portavoce dell’azienda di Mountain View, il quale ha risposto dichiarando quanto segue (che riportiamo in forma tradotta).

L’azienda sperimenta sempre nuovi modi per aiutare le persone a trovare e rivivere le proprie foto e video. Questo esperimento consente alle persone di cercare query più complesse per aiutarle a trovare più facilmente le foto e i video che stanno cercando.

Ricordiamo che negli ultimi mesi su Google Foto sono state implementate ulteriori diverse e interessanti novità, come ad esempio lo strumento Gomma Magica e gli effetti video HDR.