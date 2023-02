Google Foto: non funziona su iPhone con iOS 16.3.1

Nelle scorse ore, Apple ha reso disponibile iOS 16.3.1, unitamente ad ulteriori aggiornamenti per gli altri suoi dispositivi. Contrariamente a come fatto di consueto, queste versioni software non sono state precedute da alcuna beta. Probabilmente è stata proprio questa mancanza di una fase di test preliminare ad aver dato origine al bug che sta affliggendo gli iPhone e l’app Google Foto su di essi installata.

Google Foto: in crash dopo l’aggiornamento a iOS 16.3.1

Più precisamente, dopo aver installato iOS 16.3.1, molti utenti che utilizzano l’app Google Foto sul proprio iPhone segnalano che ha smesso di funzionare correttamente. Provando ad avviarla, infatti, l’applicazione va in crash e si chiude all’istante, risultando, di fatto, inutilizzabile.

Il motivo del perché si stia verificando questo problema non è ancora chiaro e per adesso Google non ha rilasciato una versione aggiornata della sua app, ma è probabile che ciò possa avvenire a stretto giro considerando la criticità della situazione, nonostante il bug sia dovuto alla nuova versione di iOS.

Alla luce di tutto ciò, gli utenti che utilizzano esclusivamente Google Foto sul proprio iPhone e che non hanno ancora effettuato l’aggiornamento alla nuova versione di iOS farebbero bene ad evitare di procedere con l’update sino a che non venga rilasciata anche una nuova relase dell’app.

Vale tuttavia tenere presente che l’ultimo aggiornamento di iOS corregge anche una vulnerabilità nota per essere sfruttata attivamente in natura, per cui ci si ritrova inevitabilmente a dover scegliere se assicurarsi la possibilità di continuare a usare senza problemi Google Foto oppure se mettere in sicurezza il proprio dispositivo.