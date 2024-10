Google Foto permetterà di eliminare in massa i backup

Google Foto è in costante miglioramento per dare ai suoi utenti un maggiore controllo. Recentemente, l’applicazione ha integrato opzioni di ritocco avanzate come l’HDR senza perdita di qualità e il salvataggio automatico delle cartelle. Questa ventata di novità dimostrano l’ambizione di Google di rendere la sua app uno strumento completo che vada oltre la semplice gestione delle immagini.

Ora, l’imminente arrivo di una nuova funzione promette di semplificare la gestione dei backup online, adattandosi alle esigenze del suo pubblico.

Su Google Foto si potranno eliminare tutti i backup in massa

Questa opzione è stata individuata nella versione 6.87 di Google Foto. Permetterà agli utenti di eliminare in massa tutte le foto di cui è stato eseguito il backup da uno specifico dispositivo nel cloud, senza toccare i file locali su quel dispositivo. Questa soluzione è particolarmente utile per chi attiva per errore il backup automatico o per chi vuole ridurre lo spazio di archiviazione senza eliminare i file originali.

La gestione dei backup in Google Foto sarà resa più semplice, con la possibilità di liberare spazio online eliminando i backup da un dispositivo specifico e mantenendo intatte le foto archiviate localmente. Questa opzione, accessibile dalle impostazioni dell’applicazione, offrirà una gestione rapida e sicura dei backup. Si tratta di un vero e proprio vantaggio per gli utenti che desiderano organizzare meglio il proprio spazio su cloud. Potranno eliminare foto e video dai vecchi dispositivi mantenendo i file originali sul telefono.

AI info in arrivo su Google Foto

Nel frattempo, Google Foto sta preparando una nuova sezione “AI Info” che informerà gli utenti quando un’immagine è stata ritoccata con gli strumenti AI di Google, come Magic Eraser. Questa nuova funzione offrirà una maggiore trasparenza sulle modifiche apportate. Inoltre, consentirà agli utenti di tenere traccia e organizzare meglio le foto modificate.