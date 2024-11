Google Foto: ora si possono condividere i Ricordi come video

Ricordi, la funzione che ripropone automaticamente le vecchie foto e i video in un formato simile a quello delle “Storie”, è una delle principali attrattive di Google Foto. Finora la loro condivisione era limitata agli utenti dell’applicazione, creando una comprensibile frustrazione per chi desiderava condividerli in modo più ampio.

La nuova funzione trasforma automaticamente i Ricordi in presentazioni video, mantenendo tutti gli elementi che li rendono così attraenti: transizioni, musica di sottofondo e sovrapposizioni di testo. Per condividere un ricordo è sufficiente toccare “Condividi ricordo” e scegliere un’applicazione di condivisione esterna.

Nuova funzione di Google Foto per condividere i Ricordi come file video

“Questo aggiornamento risponde a una richiesta ricorrente dei nostri utenti“, spiega un portavoce di Google. “I ricordi possono ora essere condivisi con la stessa facilità di un semplice video, sia per messaggio che sui social network“.

La funzione offre anche opzioni di personalizzazione prima della condivisione. Gli utenti possono rinominare il loro ricordo, disattivare la musica di sottofondo o selezionare esattamente le foto da includere.

Per accedere alla funzione, gli utenti vedranno una notifica pop-up all’apertura di Ricordi, che li informerà di questa nuova opzione di condivisione. È in preparazione anche un’interfaccia dedicata per rendere questa funzione ancora più accessibile.

La nuova funzione è già disponibile nella versione 7.7.0 di Google Foto su Android, ma il rollout sarà graduale. Questa novità fa parte di una serie di recenti miglioramenti apportati a Google Foto, tra cui l’integrazione dell’intelligenza artificiale per consultare le raccolte e le foto e una revisione dell’interfaccia utente per una maggiore visibilità.