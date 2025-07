Google Foto, spazio finito? Basta sincronizzare solo le foto preferite

Bei tempi, quando Google Foto prometteva spazio infinito per archiviare i propri ricordi digitali… Oggi, con il limite di 15 GB, ogni foto da caricare richiede un’analisi attenta. Ma Google sembra aver colto il problema e ha pronta anche la soluzione: la possibilità di sincronizzare solo le foto che contano davvero.

Google Foto: sarà possibile sincronizzare solo foto preferite

Correva l’anno 2015 quando l’azienda di Mountain View prometteva storage illimitato e gratuito. Sembrava troppo bello per essere vero, e infatti… Nel 2021, Google ha introdotto il limite di 15 GB condiviso con Gmail e Drive. Da quel momento, la pacchia è finita. Milioni di utenti si sono ritrovati a fare una scelta, vale la pena pagare un abbonamento Google One o è meglio selezionare i momenti che meritano di sopravvivere nel cloud?

Android Authority ha scavato nel codice dell’app Google Foto e ha trovato tracce di quella che potrebbe essere la funzione più sensata degli ultimi anni: la sincronizzazione selettiva basata sui preferiti, in modo da caricare solo quello che interessa davvero.

Attualmente Google Foto offre due opzioni estreme: sincronizzare tutto (e saturare rapidamente i 15 GB) o sincronizzare manualmente ogni singola foto (trasformando ogni scatto in una decisione ragionata). La terza via rappresenterebbe il compromesso perfetto, un sistema che riconosce che non tutte le foto nascono uguali. Alcune sono ricordi preziosi da conservare per sempre, altre destinate semplicemente all’oblio.

Quando arriverà?

Se questa funzione dovesse diventare realtà, sarebbe un po’ un ritorno alle origini della fotografia, quando ogni scatto costava e quindi ogni scatto valeva. Solo che invece del costo economico, ora abbiamo il costo dello spazio digitale. Non sappiamo ancora quando Google renderà ufficiale questa funzione, ma è sicuramente un’opzione interessante.