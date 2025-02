Google lancia funzione simile a Circle to Search su iPhone

Gli utenti iPhone potranno presto godere di una nuova funzionalità firmata Google. Con l’ultimo aggiornamento, sarà possibile cercare ciò che appare sullo schermo con un semplice gesto, mentre si naviga su Chrome o sull’app di Google Search. Una funzione simile a “Circle to Search“, già presente su Android, che permette di effettuare ricerche usando vari gesti.

Funzione simile a Circle to Search è disponibile su iPhone

Al lancio, gli utenti iPhone potranno cercare ciò che vedono sullo schermo disegnando un cerchio, evidenziando o toccando qualcosa, grazie a Google Lens.

Immaginiamo di leggere un articolo e di imbatterci nell’immagine di un’opera d’arte intrigante. Ora si può usare Lens per circondare o toccare rapidamente l’immagine e saperne di più. O magari si sta guardando un video e si nota un prodotto che incuriosisce: con Lens si può trovare qualcosa di simile semplicemente cerchiandolo.

L’idea alla base di questa funzione è permettere agli utenti di effettuare rapidamente una ricerca visiva mentre navigano, senza dover fare uno screenshot o aprire una nuova scheda. Ma non solo: offre anche un altro modo per avviare una tradizionale ricerca web.

Dopo aver evidenziato o toccato qualcosa sullo schermo del telefono, saranno mostrati risultati visivi e altri contenuti correlati. Si potrà poi toccare l’opzione “Aggiungi alla tua ricerca” per raffinare i risultati per colore, brand o altro dettaglio. E per saperne di più su un argomento, basterà fare una domanda di follow-up.

Come accedere alla nuova funzione di Lens simile a Circle to Search su iPhone

Per utilizzare la nuova funzione su Chrome o sull’app Google, si deve aprire il menu a tre puntini e selezionare “Cerca nella schermata con Google Lens“. Nei prossimi mesi, sarà possibile accedere alla funzione tramite una nuova icona Lens nella barra degli indirizzi, fa sapere Google. L’aggiornamento continuerà a essere implementato questa settimana e sarà disponibile a livello globale su iOS.

Le AI Overview arrivano su Lens

Google ha annunciato un aggiornamento per le AI Overview, le sintesi generate dall’intelligenza artificiale che compaiono in cima ai risultati di ricerca. Ora, questa funzione verrà estesa anche a un numero maggiore di ricerche effettuate tramite Google Lens. In pratica, quando si usa Google Lens per identificare un oggetto o tradurre un testo, sarà più probabile vedere una panoramica generata dall’AI direttamente nei risultati.

In passato, Google mostrava le panoramiche AI nelle ricerche Lens che includevano sia immagini che testo. Con questo ultimo aggiornamento, gli utenti inizieranno a vedere le AI Overview senza aggiungere ulteriore testo o domande alle loro ricerche. Ad esempio, se ci si imbatte in un’auto dall’aspetto interessante, si può scattare una foto e ottenere un AI Overview per saperne rapidamente di più su ciò che state guardando, con link a risorse utili sul web.

L’aggiornamento è in fase di implementazione questa settimana per gli utenti di lingua inglese nei paesi in cui sono disponibili le AI Overview, a partire dall’app Google per Android e iOS. L’update arriverà presto anche su Chrome per desktop e dispositivi mobili, fa sapere l’azienda.