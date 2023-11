Google GraphCast: previsioni meteo più accurate con l'AI

Dal fronte Google giungono ulteriori e interessantissime novità per quel che riguarda l’intelligenza artificiale e le previsioni meteo. Il colosso di Mountain View, infatti, ha sviluppato un nuovo modello di AI, denominato, GraphCast, che mira a rivoluzionare il comparto delle previsioni del tempo.

Google: previsioni meteo accurate con GraphCast

Più precisamente, il modello è stato sviluppato da Google DeepMind, la nuova azienda IA di Alphabet, e, sulla base di alcuni dati diffusi a seguito di accurati studi, sta già mostrando possibilità sino a questo momento mai viste.

Andando più nel dettaglio, Google evidenzia come GraphCast non solo sia nettamente superiore rispetto a quanto sino ad ora disponibile, ma anche più veloce in confronto a tool analoghi su cui si basano molte app per le previsioni meteorologiche maggiormente popolari.

GraphCast esamina prima lo stato attuale del meteo e poi lo confronta con quello di sei ore prima. Il nuovo modello ha addirittura superato HRES, che è quello impiegato per le previsioni meteorologiche a medio termine nella maggior parte dei servizi.

GraphCast ha mostrato un elevato tasso di precisione pure nelle previsioni a lungo termine, ovvero a dieci giorni, ma è più costoso e richiede più potenza di calcolo per funzionare.

Agisce scomponendo i dati tradizionali, esaminando quelli storici, e grazie all’apprendimento automatico genera previsioni sulla base di quanto verificatosi in passato.

Va tuttavia tenuto presente che GraphCast ha dimostrato di essere efficiente anche relativamente alle previsioni dei fenomeni meteorologici più estremi, come ad esempio i cambiamenti della temperatura inaspettati e i cicloni tropicali.